Dit zijn de meest energiezuinige wasmachines

AEG L6FBNR1

AEG L6FBNR1

Met een verbruikskost van 27,40 euro per jaar (gemiddeld gebruik van 137 kilowattuur aan elektriciteit over twaalf maanden, vermenigvuldigd met een kilowattuurprijs van 20 eurocent) scoort dit model van het Duitse AEG prima wat zuinigheid betreft. De ProSense-technologie zorgt verder voor een goed balans tussen het gewicht van de was en de hoeveelheid water die nodig is. Je kunt ook snelle wasjes doen met het Eco TimeSave-programma.

LG F4WV909P2

LG F4WV909P2

Het A+++-50%-label betekent dat deze wasmachine nog eens gemiddeld 50% minder energie verbruikt dan een ‘gewone’ A+++-wasmachine. Het jaarverbruik staat op 108 kilowattuur per jaar, goed voor 21,60 euro aan jaarlijkse kosten. Qua nieuwe technologie zet LG in op detectie van de zachtheid en het gewicht van je wasgoed via ingebouwde artificiële intelligentie, zodat het wasprogramma automatisch wordt aangepast aan wat je in de trommel gooit.

Haier HW80-BP14636

Haier HW80-BP14636

Ook dit model van Haier is een echte prijsbreker. Het klopt dus allang niet meer dat enkel de allerduurste toestellen energiezuinig zijn. Het jaarverbruik komt hier neer op 115 kilowattuur, goed voor ongeveer 23 euro aan kosten op jaarbasis. Echt veel vernieuwing heeft dit model niet met slechts een aantal standaardprogramma’s voor katoen, wol, sportkleding en jeans.

Samsung WW80T554AAT

Samsung WW80T554AAT

Het jaarverbruik van deze Samsung wasmachine is 116 kWh, wat neerkomt op iets meer dan 23 euro per jaar. Verder pakt Samsung uit met ingebouwde artificiële intelligentie die je ‘wasgedrag’ bijhoudt voor volgende beurten. Daarnaast is er ook de EcoBubble-technologie: een speciale component in het toestel vormt kleine belletjes van water, lucht en detergent, die rechtstreeks doordringen in het weefsel. Precies zoals oma het zou willen. Dat kun je letterlijk nemen, want het idee voor Ecobubble kwam volgens Samsung rechtstreeks van de grootmoeder van één van de ingenieurs achter de technologie.

