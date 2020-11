Dit zijn de beste smartphones voor minder dan 250 euro

Beste KoopElke twee maanden bekijkt deze site samen met techsite Tweakers de beste smartphones in verschillende prijsklassen. We bekeken alle modellen en kozen onze favorieten. Vandaag behandelen we de beste smartphones tot 250 euro.

Er zijn in de afgelopen periode relatief veel toestellen bijgekomen, waarvan sommige erg interessant zijn. Zo kregen we in de lagere prijsklasse veel nieuwe smartphones binnen van Samsung, Xiaomi, Motorola en ook Nokia. Twee van de drie aanraders zijn nieuw.

Hoewel de favorieten soms gelijk zijn gebleven, hebben we alle toestellen weer gewogen en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen. Dat alles uiteraard om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn.

Poco X3 (227 euro)

Volledig scherm Poco X3. © Xiaomi

De Poco X3 slaat de spijker op zijn kop met een aantal slimme keuzes en is daarmee onze nieuwe favoriet van Xiaomi. Je krijgt niet alleen een relatief snelle chip met de Snapdragon 732G, maar ook een scherm met 120Hz-verversingsfrequentie. Daarnaast is de IP53-waterdichtheidsclassificatie mooi meegenomen.

In onze tests zijn er toestellen die het beter doen op het gebied van accuduur en contrast, maar de X3 scoort zeker niet slecht. Ook de software is niet onze favoriet, maar we kunnen er persoonlijk goed mee leven. De Poco X3 heeft een redelijk camerasysteem, 33W-snelladen en stereoluidsprekers. En traditiegetrouw voor Xiaomi: veel voor weinig.

Motorola Moto G9 Play (157 euro)

Volledig scherm Moto G9. © Motorola

Een interessant goedkoper toestel is de Motorola Moto G9 Play. De lcd van die telefoon heeft de hoogste contrastwaarde die we gemeten hebben in deze categorie en dat betekent dat het scherm fijn kijkt. De maximale helderheid is niet geweldig, maar goed genoeg, zodat je het toestel in niet al te zonnige omstandigheden prima kunt aflezen.

Ook gaat de telefoon vrij lang mee op een acculading, langer zelfs dan de Poco X3 NFC. Uiteraard is het geen hoogvlieger wat chip betreft en mag je ook niet te veel verwachten van de camera’s. Toch is het een interessant toestel voor een goede prijs, als je niet al te veeleisend bent.

Samsung Galaxy M21 (219 euro)

Volledig scherm Samsung Galaxy M21 © Samsung

Hij heeft net even een minder goede prijs-kwaliteitverhouding dan de Xiaomi Poco X3, maar wel een mooi contrastrijk oledscherm met prima 1080p-resolutie en dat is een zeldzaamheid in deze klasse. Met de accuduur zit het ook wel snor, blijkt uit onze accutests, en dat is de reden om hem boven de A41 te verkiezen.

Door onder meer de grote 6000mAh-accu is het is geen licht toestel. De behuizing is wel van plastic en voelt wat goedkoper aan dan bij veel andere toestellen in deze klasse. De hardware is op papier niet slecht, maar toch lijkt het toestel in de praktijk niet zo vlot als sommige concurrenten en dat is iets om rekening mee te houden bij aankoop. De camerakwaliteit is voor deze prijsklasse echter zeer acceptabel.

