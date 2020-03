Dit zijn de beste smartphones van dit voorjaar

Ben je van plan een nieuwe smartphone aan te schaffen? Heb je hoge eisen maar wil je niet al te veel geld uitgeven? Dan ben je aan het juiste adres. Techsite Tweakers bekeek alle modellen en koos de favorieten. Vandaag behandelen we de beste smartphones in het luxe-segment van meer dan 700 euro.

Tegenwoordig doen mensen veel langer met een smartphone. Het is dus belangrijker dan ooit welk nieuw model jouw volgende aankoop zal zijn. Je doet er tenslotte een stuk langer mee dan voorheen.

Vandaar een algemene opmerking aan het begin: als je een paar maanden kunt wachten met het aanschaffen van een nieuwe telefoon, dan is dat aan te raden. De telecommarkt wordt net wakker uit haar winterslaap en we verwachten in de komende maanden veel nieuwe telefoons te testen. Veel daarvan zouden weleens de plekjes van aanraders uit deze test kunnen afpakken.

Apple iPhone 11

Volledig scherm © AFP

Welke iPhone kunnen we het meest aanraden? We weten het niet, want uiteindelijk moet ieder zijn eigen keuze maken. Wat we wel weten, is dat de meerprijs voor de 11 Pro fors is. De iPhone 11 heeft een minder scherm en mist de camera met telelens, maar voor de rest zijn de verschillen met de 11 Pro alleen met een loep te vinden.

Daar komt bij dat als je een upgrade van de opslag wilt hebben, de 11 een 128GB-versie heeft; de 11 Pro heeft die niet en dan kijk je al snel aan tegen een investering van bijna 1300 euro voor een 256GB-versie. Apple heeft de concurrentie dit jaar het vuur na aan de schenen gelegd. De iPhone 11-telefoons hebben allemaal uitstekende camera’s en een uitstekende accuduur. Dat zijn dingen die veel mensen belangrijk vinden.

Samsung Galaxy Z Flip

Volledig scherm Galaxy Z Flip. © EPA

De vouwbare smartphone is nog niet zo aantrekkelijk als een reguliere smartphone als je de specificaties op papier vergelijkt. De Samsung Galaxy Z Flip had zonder vouw een prijs moeten hebben rond 500 euro, maar hij is drie keer zo duur. Als geld minder uitmaakt en je wilt een telefoon die anders is dan andere, dan is de Z Flip onder de vouwbare smartphones de beste keuze tot nu toe.

In het gebruik is hij dankzij het best normale, wat lange scherm ongeveer hetzelfde als alle andere dure Samsung-smartphones, maar als je hem opvouwt, past hij ineens in een veel kleinere broekzak of tas.

De camera’s zijn voor deze prijsklasse ondergemiddeld en de accuduur is eveneens iets ondergemiddeld, maar het scherm is prima. Hopelijk gaat hij lang mee, maar dat is iets wat we nu nog niet kunnen weten.

Google Pixel 4 XL

Volledig scherm © EPA

Er is maar weinig keuze als je een telefoon wilt die altijd snel de nieuwste Android-versies krijgt. Natuurlijk: je kunt een Pixel 3a kopen, maar de release van de Pixel 4a is vermoedelijk om de hoek en de prijzen van de 3a zijn nog niet ver gedaald.

De Pixel 4 XL is dan misschien wel een interessante optie. Hij ruilt de vingerafdrukscanner in voor gezichtsherkenning en je krijgt een Soli-radar, waarmee je gebaren kunt uitvoeren boven de telefoon voor bediening van bijvoorbeeld muziek. Ook moet ontgrendeling sneller gaan, omdat de telefoon al ‘weet’ dat je hand eraan komt.

Hij heeft twee camera’s, maar geen camera met ultragroothoeklens. Wel heeft hij een van de beste camera’s op een smartphone. De accuduur is wel ondermaats en het scherm is evenmin geweldig.