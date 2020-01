Dit zijn de beste luxe smartphones van dit moment

Beste koopOok in het duurste smartphone-segment is er tegenwoordig genoeg aanbod. De vlaggenschepen van grote fabrikanten als Samsung en Apple bevatten de nieuwste snufjes, waardoor het lastig is om te kiezen voor de beste koop. Toch op zoek naar een nieuwe telefoon? De experts van Tweakers helpen je.

Dit is een ingekorte koopgids van Hardware Info. Het volledige artikel lees je hier.

Onze keuze: OnePlus 7T Pro

Volledig scherm OnePlus 7T Pro © Hardware Info

Met de OnePlus 7T Pro krijg je vermoedelijk het meeste Android-telefoon voor je geld. Samsung heeft zich dit jaar gericht op de midrangemarkt en heeft daar een ijzersterke line-up. In de high-end markt is de Zuid-Koreaanse marktleider niet echt vooruitstrevend. Het blijven prima telefoons, maar spannend is het niet. Daarom hebben we van deze OnePlus 7T Pro onze aanrader gemaakt. Hij heeft een goed scherm zonder gat of inkeping, heeft een veelzijdige cameraset-up met aardige camera’s en de software valt bij veel mensen in de smaak. De ondersteuning van OnePlus is eveneens prima.

Alternatief: Apple iPhone 11 (Pro)

Volledig scherm iPhone 11 © Hardware Info

Welke iPhone kunnen we het meest aanraden? We hebben er een tijdje over nagedacht, maar uiteindelijk is het een keuze die ieder voor zich moet maken. Wat we wel weten, is dat de meerprijs voor de 11 Pro fors is. De iPhone 11 heeft een minder scherm en mist de camera met telelens, maar voor de rest zijn de verschillen met de 11 Pro alleen met een loep te vinden. Wat we wel weten, is dat Apple de concurrentie dit jaar het vuur na aan de schenen heeft gelegd. De iPhone 11-telefoons hebben allemaal uitstekende camera’s en een uitstekende accuduur. Dat zijn dingen die veel mensen belangrijk vinden.

Alternatief: Samsung Galaxy S10+

Volledig scherm Samsung Galaxy S10+ © Hardware Info