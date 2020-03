Dit zijn de beste goedkope smartphones tot 250 euro

Beste koopBen je van plan een nieuwe smartphone aan te schaffen? Heb je hoge eisen maar wil je niet al te veel geld uitgeven? Dan ben je aan het juiste adres. We bekeken alle modellen en kozen onze favorieten. Vandaag behandelen we de beste smartphones in het budget-segment tussen de 150 en 250 euro.

Waarom je ons kan vertrouwen AD Tech baseert zich altijd op de testresultaten van het professionele testlab van Tweakers en Hardware Info. Hier werken 12 mensen full time aan het op professionele, wetenschappelijk verantwoorde wijze analyseren, testen en vergelijken van producten. Onze tests zijn gebaseerd op de bevindingen van dit onderzoek. Fabrikanten laten regelmatig en graag hun producten door ons testen, maar let wel: wij worden nooit betaald voor de resultaten. Ondanks dat ontvangen wij graag jouw feedback. Tegenwoordig doen mensen veel langer met een smartphone. Het is dus belangrijker dan ooit welk nieuw model jouw volgende aankoop zal zijn. Je doet er tenslotte een stuk langer mee dan voorheen.

Vandaar een algemene opmerking aan het begin: als je een paar maanden kunt wachten met het aanschaffen van een nieuwe telefoon, dan is dat aan te raden. De telecommarkt wordt net wakker uit haar winterslaap en we verwachten in de komende maanden veel nieuwe telefoons te testen. Veel daarvan zouden weleens de plekjes van aanraders uit deze test kunnen afpakken.

Oppo A9 2020 (247 euro)

Volledig scherm Oppo A9 2020 © Oppo

De Oppo A9 2020 is vooral een aanrader als je geeft om accuduur. Je levert echter in op het scherm; dat is niet echt scherp of goed. De Oppo-software is wat ingrijpender dan de meeste Android-varianten. Met een prima processor voor deze klasse en snelle opslag zijn er ook componenten die deze telefoon een voorsprong geven op veel andere modellen in deze prijsklasse.

Samsung Galaxy A40 (209 euro)

Volledig scherm Galaxy A40 © Samsung

Deze telefoon raden we aan om twee redenen; het scherm is voor deze prijsklasse ontzettend goed en hij is niet zo groot. De beste keuze voor mensen die nu nog vasthouden aan een telefoon ter grootte van een iPhone SE, is in deze prijsklasse de Galaxy A40. Niet dat hij écht klein is, maar hij is wel het minst groot: 14,4x6,8cm. De meeste telefoons zitten rond 16x7,5cm. Hij is mede niet groot doordat de schermranden aan alle kanten zo beperkt zijn, met een inkeping aan de bovenkant.

Op de A40 zit bovendien het felste scherm van alle telefoons die we hebben getest: een oledscherm met full-hd-resolutie, en dat is zeldzaam onder de 250 euro. Je levert in op andere elementen. De camera is vrij beperkt; hij kan geen video’s maken op 4k-resolutie, al heb je wel een ultragroothoeklens. Wat accuduur betreft behoort hij tot de minste; er past ‘maar’ een 3100mAh-accu in de behuizing.

De processorkracht kan eveneens beter, want de processor die erin zit, is niet een van de snelste. Je kunt rekenen op minimaal twee jaar elke paar maanden een beveiligingsupdate en wellicht een upgrade naar de volgende Android-versie, maar daarna houdt het vermoedelijk op.

Xiaomi Redmi Note 8T (201 euro)

Volledig scherm Xiaomi Redmi Note 8T © Xiaomi