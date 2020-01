Dit worden dé televisies en smartphones van 2020

Happy new year! 2020 belooft een mooi techjaar te worden. In dit artikel zetten de experts van Hardware Info de belangrijkste producten rondom smartphones en televisies van aankomend jaar voor jou op een rijtje.

Smartphones: de Galaxy S11, iPhone 12 en OnePlus 8

In het voorjaar lanceren de meeste smartphonemakers traditiegetrouw hun nieuwe topmodellen. Enorme technische innovatie verwachten we niet: de grootste vernieuwingen zullen snellere chips, betere vingerafdrukscanners en nog betere (meer?) camera’s zijn.

Samsung Galaxy S11

Volledig scherm Zo zou het nieuwe vlaggenschip van Samsung eruit moeten zien, volgens deze gelekte afbeelding © Hardware Info

Een gelekte test wees even terug al uit dat we in de Samsung Galaxy S11 een nieuwe supersnelle chip mogen verwachten. De ondersteuning voor camerasensoren van maximaal 108 megapixel doet ons vermoeden dat we op dit vlak ook heel wat mogen verwachten van de Galaxy S11. Volgens de geruchten zitten er zelfs vijf camera’s aan de achterzijde, waaronder een exemplaar dat vijfmaal optische vergroting biedt. Mogelijk verschijnen er drie varianten van het nieuwe Samsung-toestel, waarin de duurste variant standaard 5G-ondersteuning biedt. Zoals gebruikelijk kunnen we de aankondiging van de nieuwe Samsung-topmodellen rond februari verwachten.

OnePlus 8

Ook OnePlus lanceert in het voorjaar altijd een nieuwe generatie telefoons. Volgens de eerste geruchten krijgt de OnePlus 8 voor het eerst een officiële IP-certificatie voor waterbestendigheid en zou het toestel ondersteuning bieden voor draadloos opladen. Daarmee worden in feite de grootste kritiekpunten op de huidige OnePlus 7T-reeks aangepakt. Verder zou OnePlus voor het eerst drie telefoons uit gaan brengen: naast de reguliere OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro zou er ook een goedkopere OnePlus 8 Lite gaan verschijnen. De telefoon lijkt niet per se veel kleiner te worden dan de reguliere modellen, dus zal het vooral een goedkopere en mindere krachtigere telefoon worden.

Apple iPhone 12

Later in het jaar kunnen we van Apple de nieuwe iPhone verwachten, die elk jaar in september wordt geïntroduceerd. Volgens de geruchten komt er geen iPhone 11s en gaan we direct door naar de iPhone 12. Verder zou Apple van plan zijn om maar liefst vier modellen te introduceren, waaronder een kleinere variant met een naar huidige maatstaven compact 5,4"-scherm. Bovendien zou elke variant dit jaar een duurder oledscherm krijgen, waar de goedkoopste iPhone op dit moment nog een lcd heeft. De reguliere iPhone 12 zou bovendien voor het eerst ondersteuning krijgen voor 5G.

Tv’s: micro-led prototypes en oprolbare schermen

Volledig scherm LG toont op de CES een televisie van 65 inch (1,65m) die zichzelf automatisch kan oprollen. © LG

Lang niet alle fabrikanten van televisies introduceren hun nieuwe tv-reeksen op de Amerikaanse CES, maar vrijwel allemaal zijn ze op z’n minst aanwezig om toekomstige modellen en prototypes te tonen. Vermoedelijk gaan we meer 8K-tv’s zien - in 2019 kwamen de eerste peperdure modellen druppelsgewijs op de markt, in 2020 gaan we 8K-panelen waarschijnlijk in de high-end series van meer fabrikanten tegenkomen. Uit de geruchtenstroom weten we daarnaast dat LG werkt aan kleinere oled-panelen met een diagonaal van 48 inch, waar 55 inch tot nu toe de kleinste beeldmaat was.

In het afgelopen jaar zagen we op beurzen als CES en IFA tal van indrukwekkende prototypes, zoals (deels) transparante panelen en oprolbare oled-schermen. Mogelijkerwijs komen een aantal van die concepten in 2020 terug in producten die je daadwerkelijk kan kopen, al zal dat uitsluitend in het allerhoogste segment plaatsvinden - het zou ons niets verbazen als LG’s oprolbare tv tienduizenden euro’s gaat kosten. De veelbelovende micro-led-techniek is vooralsnog volop in ontwikkeling: verwacht in 2020 nog geen tv’s die echt te koop gaan zijn, maar op de diverse beurzen verwachten we wel weer de nodige demo’s te zien.