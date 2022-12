Dit kun je doen tegen ongewenste telefoontjes

Ongewenste telefonische verkoop is sinds de zomer van 2021 niet meer toegestaan. Een bedrijf, organisatie of goed doel mag nu alleen nog bellen als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld omdat je klant bent (of was), of omdat je een donatie hebt gedaan.

Helaas houdt niet iedereen zich aan de regels. Uit onderzoek van consumentenprogramma Radar blijkt dat tienduizenden Nederlanders nog steeds ongewenst gebeld worden. Sterker nog, voor heel veel mensen heeft de wetswijziging helemaal niets geholpen. Zij worden nog steeds tegen hun zin in gebeld met ‘aantrekkelijke’ energiecontracten of op een andere manier per telefoon lastiggevallen.

Klinkt dat herkenbaar? Dit kun je tegen ongewenste telefoontjes doen.

Blokkeren van ongewenste belletjes

De eerste stap om ongewenste bellers het zwijgen op te leggen is simpel: blokkeren. Deze optie werkt met name wanneer je regelmatig door hetzelfde nummer wordt gebeld.

De precieze aanwijzingen verschillen per Android-telefoon, maar het begint altijd door de Telefoon-app te openen. Ga vervolgens naar de ongewenste oproep in kwestie en houd het nummer eventjes ingedrukt. Je ziet nu een optie verschijnen om het nummer te blokkeren.

Eventueel kun je er ook voor kiezen om de afzender direct als spam te markeren. Wanneer meer mensen dit doen wordt het telefoonnummer op een zwarte lijst gezet. Bellen de verkopers opnieuw met dit nummer, dan wordt de ontvanger gewaarschuwd dat het mogelijk een ongewenste oproep is.

Blokkeren op iPhone

Heb je een iPhone? Ga dan naar de Telefoon-app en open het ‘Recent’-tabblad. Tik op het ‘i’-icoontje naast het nummer, scrol omlaag en tik op ‘Blokkeer deze beller’.

Toegegeven: deze methode is niet waterdicht. De persoon of organisatie die jou lastigvalt hoeft immers alleen maar van nummer te wisselen om je weer te kunnen bereiken. Van sommige marketingbedrijven is bekend dat ze doorlopend van telefoonnummers wisselen, en het is onbegonnen werk om ze stuk voor stuk te blokkeren.

Negeren op de automatische piloot

Verder is het mogelijk om ongewenste oproepen simpelweg te negeren. Smartphones weten steeds beter nuttige van onzinnige belletjes te onderscheiden en hebben hier ingebouwde functies voor.

Op een iPhone activeer je ‘Houd onbekende bellers stil’. Deze functie zit in de Instellingen-app verscholen onder het kopje ‘Telefoon’. Oproepen van onbekende nummers worden voortaan gedempt en naar je voicemail gestuurd, waarna ze in je lijst met recente oproepen verschijnen.

Sla wel eerst belangrijke nummers op in de contactenlijst, aangezien je anders (mogelijk belangrijke) oproepen mist. Niet alle vreemde oproepen zijn immers ongewenst. Zo gebruiken huisartsen en ziekenhuizen vaak verschillende nummers, of bellen ze anoniem.

Filteren op Android

Veel Android-telefoons zijn ook in staat om ongewenste belletjes te filteren dankzij ‘Beller-ID en spambeveiling’. Deze functie is misschien al geactiveerd, en kan ander handmatig aangezet worden in de Telefoon-app.

Tik op de drie bolletjes rechtsboven in het scherm, kies ‘Instellingen’ en ga naar ‘Spam en gespreksscreening’ (of iets dat erop lijkt). Zet vervolgens de functies ‘Beller- en spam-ID bekijken’ en ‘Spamgesprekken filteren’ aan.

Aan de bel trekken

Voorheen kon je in het Bel-me-niet-register aangeven dat je niet door bedrijven gebeld wilde worden. Dit register is in de zomer van 2021 opgeheven.

Helaas houden niet alle partijen zich aan de nieuwe regels. Blijft een nummer je maar bellen, ook al weten zij dat je hier niet van bent gediend? Dan is het tijd om hulp in te schakelen.

Maak bijvoorbeeld een melding bij je telecomprovider. Zij kunnen een onderzoek starten naar de afzender en diegene verzoeken te stoppen met de overlast. Ook wanneer je door een anoniem nummer wordt lastiggevallen is dit een goede optie, want dit soort nummers kun je niet handmatig blokkeren.

Ook is het verstandig om telefonische overlast te melden bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Komen hier veel klachten over een organisatie binnen, dan starten zij een onderzoek. Vervolgens moet de overlastpleger bewijzen dat er wel degelijk toestemming is om jou te bellen. Lukt dit niet, dan kan de ACM het bedrijf een boete opleggen.

