Dit is waarom je een slimme deurbel in huis moet halen

Videobellen vanaf de voordeur

Handig is ook dat je zelfs niet thuis hoeft te zijn: je kunt je slimme deurbel immers verbinden met je smartphone. Veel slimme deurbellen hebben ook een ingebouwde camera, luidspreker en microfoon, waardoor je op afstand in gesprek kan gaan met de persoon die voor je voordeur staat. Je kunt de koerier of postbode dus even uitleggen bij welke buur hij of zij je pakket het beste kan achterlaten. Of aan je kennis, vriend of familielid even laten weten wanneer je wél thuis zal zijn.