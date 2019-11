Dit is hoe de controller van de PlayStation er misschien uit gaat zien

Dat meldt techsite The Verge. De controller zelf lijkt iets dikker te worden. De body en de ‘grips’ van de controller lijken ook iets meer richting de kant van de Xbox te gaan. De zogenaamde ‘light bar’ bovenop de controller is verdwenen en het apparaat krijgt een usb-c-ingang. Daarmee wordt opladen een peulenschil.



Echt geheim is de controller niet. Sony deelde eerder al details over de joystick. Een vernieuwing in de controller is het gebruik van haptische feedback in plaats van een reguliere trilmotor. Het verschil tussen de twee zit vooral in de nauwkeurigheid. Zo kan haptische feedback het gevoel van ‘aanrakingen’ simuleren. Word je bijvoorbeeld in het spel zachtjes aangeraakt, dan kan de controller een heel licht tikje geven.