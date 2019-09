Dit is alles wat we weten over de nieuwe iPhone (Pro)

ONDERZOEK WRR Nederland niet klaar voor digitale ramp

0:01 Nederland is niet klaar voor een cyberaanval of grote storing. Er is amper zicht op alle verweven netwerken, hulptroepen kunnen niet op tijd ingrijpen en backupsystemen ontbreken of rammelen, zoals bij de grote KPN-storing in juni. ‘Een zaak van leven of dood’, stelt de WRR in nieuw onderzoek.