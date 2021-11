Deze vier speciale gamingmuizen wegen bijna niks

Maar wat zijn de beste lichtgewicht muizen? We zetten vier favorieten op een rij samen met de redactie van Tweakers. Deze muizen zijn speciaal voor gamers gemaakt en zijn daardoor ook preciezer en gevoeliger dan de gemiddelde huis-tuin-en-keukenmuis.

Lees de volledige test op Tweakers.

HyperX Pulsefire

Gewicht: 59 gram



Volledig scherm © Tweakers

HyperX gaat met de Pulsefire Haste voor gamers die een muis vooral met de vingertoppen vasthouden. De vormgeving is daar volledig op afgestemd. Als je de hele handpalm er op rust, zijn er betere alternatieven.

De muis is wat aan de gladde kant, maar dat los je op met de meegeleverde stickers. Toch is dat een minder fraaie oplossing. De muis is erg licht, maar voelt tegelijkertijd niet klein aan. Dat is prettig. De software is handig, maar ook wat beperkt. Daarnaast is de sensor in de muis consistent.

SteelSeries Aerox 3

Gewicht: 59 gram



Volledig scherm © Tweakers

SteelSeries levert met de Aerox 3 een muis die veel sterke kanten heeft. De gadget is lichter dan de meeste concurrenten en de behuizing heeft een prettig stroef oppervlak. De knoppen hebben allemaal een lekker lichte klik en ook het muiswiel heeft prettig lichte stops.

De kabel is heerlijk soepel en kan desnoods vervangen worden. SteelSeries levert bovendien lekker overzichtelijke software. Enig nadeel van de muis is dat SteelSeries een wat uitgesproken vorm heeft gekozen die vooral bij vingertopgebruik net iets minder comfortabel is.

Trust GXT 960

Gewicht: 72 gram



Volledig scherm © Tweakers

Trust presteert opvallend goed met de GXT 960 Graphin. De muis is goed vormgegeven en ligt daardoor prettig in de hand. De acties van de knoppen is wat zwaar terwijl die van het wiel juist vrij licht is, maar dat hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn.

Zeker niet als we het gewicht van de muis meetellen: de GXT 960 is voor een ultralight behoorlijk zwaar. Voor de echte ultralight-fans is het dus geen goede keuze. Maar als je moeite hebt met de supersnelle ultralights, maar wel graag met de vingertoppen speelt, kan de GXT 960 een goed alternatief zijn. Zoals altijd bij Trust, voor de prijs hoef je het niet te laten.

Roccat Burst Pro

Gewicht: 68 gram



Volledig scherm © Tweakers

De Burst Pro is een muis waarmee Roccat goed voor de dag komt. De vormgeving is slim gekozen waardoor hij geschikt is voor gebruik met zowel je handpalm als vingertoppen, wat geldt voor erg weinig muizen.

Roccat levert er bovendien uitgebreide software bij, waarmee je vooral de gevoeligheid geheel naar je hand kunt zetten. Het is niet de allerlichtste muis, maar de goede vormgeving maakt dat goed. Dit is een muis waar we met veel plezier mee hebben gespeeld.

