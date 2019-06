Deze telefoon heeft vijf camera's: hoe mooi zijn de foto's?

Heette de voorganger Nokia 8 ‘Sirocco’, de Nokia 9 draagt als achtervoegsel ‘Pureview’. Daarmee voert het merk de nostalgiefactor nog verder op dan gebruikelijk. De Pureview-toestellen van het Nokia van weleer behoorden tot de beste en meest innovatieve camerasmartphones die zijn gemaakt en waren hun tijd in sommige opzichten ver vooruit.

Neem de Nokia 808 Pureview: die beschikte over een enorme 41 megapixel-sensor, waarbij met behulp van pixel binning meerdere beeldpunten van de sensor werden gecombineerd tot één helderder beeldpunt. Anno 2019 zijn er diverse smartphones die dat ook doen, nu zelfs met een 48 megapixel-sensor, maar de Nokia 808 Pureview stamt al uit 2012.

Bijzonder

Op voorhand is de Nokia 9 Pureview dus een bijzonder toestel: het Nokia van weleer gebruikte het ‘Pureview’-predikaat alleen voor zijn meest bijzondere camerasmartphones. De traditie indachtig heeft Nokia zijn nieuwe topmodel voorzien van een bijzondere camera-opstelling, die we nog nergens anders zo zijn tegengekomen. De door het bedrijf Light ontwikkelde ‘Penta camera’ moet volgens de fabrikant voordelen als een hoger dynamisch bereik, betere kleurweergave en een hogere lichtgevoeligheid met zich meebrengen.

Volledig scherm Nokia PureView © Hardware.Info

Uiteindelijk gaat het er niet om hoeveel camera’s je hebt, maar om wat je ermee kunt doen. Bij de vergelijking met enkele hedendaagse high-end smartphones, blijkt al snel dat de Nokia 9 Pureview lang niet altijd de beste foto’s weet te maken. Gezien de imposante hardware en grote beloftes die rondom het toestel werden gedaan, kunnen we een lichte teleurstelling niet onderdrukken.

Teleurstelling

Overdag zijn de resultaten niet onaardig, maar ook niet zeer veel beter dan we elders zien. ‘s Avonds en bij weinig licht is het een ander verhaal: dan presteert de Nokia 9 Pureview simpelweg onder de maat. Daarbij biedt de concurrentie over het algemeen een duidelijk veelzijdiger camerasysteem met meerdere zoomperspectieven, is de videokwaliteit van de Nokia 9 minder goed dan de concurrentie, en is de camera-app op bepaalde vlakken nogal summier. Tot overmaat van ramp is de camerasoftware niet bepaald snel - ongetwijfeld niet geholpen door het feit dat de Nokia 9 Pureview voor iedere opname een grote rekenklus moet voltooien.

Ook als we verder kijken dan de camera kan de Nokia 9 Pureview niet echt overtuigen. Bij het ontgrendelen van het toestel ben je iedere keer gedwongen te wachten op de trage vingerafdrukscanner in het scherm, wat behoorlijk snel gaat irriteren. Het amoled-scherm zelf - nog voorzien van ‘ouderwets’ brede balken boven en onder - is niet goed gekalibreerd, wat leidt tot een afwijkende kleurweergave.

Redelijke prestaties

De systeemprestaties van het toestel zijn redelijk, maar ook niet meer dan dat. Voor zeshonderd euro zijn er al genoeg toestellen op de markt met een snellere chip. Problematischer is het vrij kleine opslaggeheugen - zeker als je veel foto’s gaat maken - en de tegenvallende capaciteit van de accu, die zich vertaalt in een korte looptijd in al onze accutests.

Al met al is de Nokia 9 eerder een curiosum dan een aanrader. Misschien herhaalt de geschiedenis zich, en kijken we over zeven jaar terug hoe deze Nokia ooit de eerste was, die met ‘maar liefst’ vijf camera’s tegelijk een foto maakte. Voor nu kun je - zelfs als liefhebber van smartphonefotografie - echter nog beter elders terecht.