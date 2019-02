Deze superslimme robotstofzuiger is een kijkje in de (dure) toekomst

De robotstofzuiger klinkt perfect: nooit meer zelf in de weer met een onhandige gewone stofzuiger en tegelijkertijd een brandschone vloer. Toch zijn de apparaten nooit echt doorgebroken. Marktleider iRobot probeert daar vanaf vandaag verandering in te brengen, maar doet dat wel tegen een astronomisch hoge prijs. Een recensie van de Roomba i7+.

Om maar te beginnen: De Roomba i7+ is een indrukwekkend apparaat met heel veel handige functie. De i7+ maakt een kaart van je huis, herkent verschillende kamers, kan aangestuurd worden met de spraakassistent van Google (‘Hey Google, maak de woonkamer schoon’) en wordt geleverd met een extra stofzuiger om de stofzuiger de legen. Maar is het daarmee ook de beste keuze? Wij konden de i7+ al enkele weken testen en delen in deze review onze ervaringen.

Met de Roomba 900 serie maakte iRobot een paar jaar geleden de overstap van ‘domme’ robots die kriskras door de kamer reden naar modellen met een ingebouwde camera die de kamer daadwerkelijk in kaart brengen om vervolgens methodisch aan het werk te gaan. Voordeel van die slimme aanpak is dat de robot niet langer per ongeluk een deel van de kamer kan overslaan, dat het stofzuigen korter duurt en dat er grotere kamers schoongemaakt kunnen worden. In de praktijk bleek het kriskras door de kamer rijden van de oudere Roomba’s in de praktijk juist een voordeel: omdat de robots niet precies wisten waar ze waren, reden ze gemiddeld ongeveer driemaal over dezelfde plek, waardoor het stofzuigen weliswaar onnodig lang duurde, maar er vaak wel meer vuil werd opgepikt.

Hockeypuck

Als we de Roomba i7+ uit de verpakking halen zien we een robot die sterk lijkt op zijn voorganger, de Roomba 980, en daarmee feitelijk ook op alle oudere Roomba’s. Het hockeypuckvormige apparaat met een diameter van vierendertig en hoogte van negen centimeter is afgewerkt in onopvallend antraciet en zwart kunststof. De rand rond de robot bestaat aan de voorkant uit een bumper die als een halve cirkel om het apparaat heengrijpt. In een deuk aan de bovenkant is de camera verwerkt die schuin omhoog en naar voren kijkt om zo obstakels en wanden te herkennen. De Robot heeft een grote ‘clean’ knop met een verlichte rand, geflankeerd door een ‘home’ en een ‘spot clean’ toets. Een display, zoals we bij sommige eerdere Roomba’s zagen, ontbreekt.

De belangrijkste vernieuwing van de i7+ zit hem in een klein rubberen klepje in de stofopvangbak waar we het bijschrift ‘Automatic Dirt Disposal’ naast vinden. Wanneer de robot na het stofzuigen terugkeert naar de Clean Base komt dit klepje precies boven de zuigmond van de in de Clean Base ingebouwde stofzuiger, waarna deze de opvangbak van de robot automatisch leegzuigt. Het rubberen klepje opent zich hierbij door de zuigkracht, en sluit zich weer wanneer de base stopt met zuigen. Dat automatisch leegzuigen van de stofzuiger klinkt wellicht als een verkooppraatje, maar is in de praktijk wel degelijk handig. De opvangbak van de robot zelf is namelijk beperkt in volume en zal afhankelijk van de hoeveelheid vuil in de kamer al na een of tweemaal stofzuigen vol zitten. De Clean Base is voorzien van een normale stofzak, waarin de Roomba volgens opgave tot dertig keer geleegd kan worden.

Astronomische prijs

De iRobot Roomba i7+ is een van de slimste stofzuigrobots van dit moment. De meegeleverde Clean Base zorgt er bovendien voor dat je wekenlang niet naar de robot hoeft om te kijken omdat de stofbak automatisch geleegd wordt na elke schoonmaakbeurt. Over de schoonmaakresultaten zijn we tevreden: de robot werkt efficiënt, komt goed in alle hoeken en gaten en maakt - voor een stofzuigrobot - goed schoon. In de praktijk zijn de schoonmaakresultaten op een harde vloer goed tot zeer goed, maar blijft hoogpolig tapijt lastig voor dit type apparaten met relatief lage zuigkracht.

Volledig scherm Roomba op de 'CleanBase' © HWI

De integratie met Google Home is heel fijn. Via stemcommando’s specifieke delen van het huis snel laten schoonmaken klinkt als ultieme luiheid, maar is verrassend praktisch. Nadelen zijn het relatief hoge energieverbruik en - als we muggenziften - het feit dat de robot zijn kaart niet dynamisch update. Dat laatste kan later middels softwareupdates mogelijk nog veranderen.

Het voornaamste struikelblok voor de iRobot Roomba i7+ is echter de prijs. Want 1199 euro voor de variant met Clean Base is heel veel geld, zeker als we weten dat concurrenten als LG, Samsung en zeker Xiaomi slimme stofzuigers verkopen die minder dan de helft kosten. Kies je voor de Roomba i7 zonder de Clean Base dan daalt de prijs naar 899 euro, maar ook dat is nog altijd fors, en eigenlijk wil je die Clean Base er gewoon bij hebben. Al met al is de nieuwe Roomba i7+ een prima robotstofzuiger, maar wel eentje voor mensen die het niet erg vinden om voor deze luxe in de buidel te tasten.