Deze onlinegames zijn nu veel beter dan bij hun lancering en ideaal in corona-tijden

Een ‘live’ game lanceren is altijd een zware gok voor videogamebedrijven, want het succes van zo’n titel is afhankelijk van hoe aanstekelijk hij is (en blijft) onder grote groepen spelers. Maar wat aanvankelijk niet is kan later nog komen: dat bewijzen deze vijf onlinegames die een teleurstellende start maakten, maar inmiddels wél gretig worden gespeeld.

1 - Fallout 76

Volledig scherm Beeld uit ‘Nuclear Winter’, de Battle Royale-modus van ‘Fallout 76'. © Bethesda

Met Fallout 76 waagde Bethesda in 2018 een ambitieuze gok met zijn Fallout-reeks, die niet geheel uitpakte zoals het Amerikaanse gamehuis het had voorzien: de basisgame nodigde spelers te weinig uit om wat minder de Einzelgänger uit te hangen. Met de recente uitbreiding Wastelanders werd daarom een min of meer geslaagde campagne voor één speler losgelaten op het postapocalyptische West Virginia. Maar ook voor wie toch met meerdere spelers aan de slag wil, kwamen er nieuwe ervaringen: in Wild Appalachia kun je samen met anderen op jacht naar monsterlijke creaturen, en sinds uitbreiding Nuclear Winter is er ook een Battle Royale waarin 52 spelers tegen elkaar kunnen knokken tot alleen de laatste rechtstaat.

2 - No Man’s Sky

Geen enkele game was zo polariserend bij zijn lancering als No Man’s Sky, een ruimte-avontuur waarin de speler een volledig melkwegstelsel van precies 18.446.744.073.709.551.616 - achttien kwintiljoen! - planeten kan bezoeken, elk met hun eigen unieke, geloofwaardige fauna en flora. Indrukwekkend, ware het niet dat er bijzonder weinig te doen was op al die alienwerelden. Maar Hello Games, de Britse studio erachter, maakte ondertussen al veel goed in zijn twee massieve uitbreidingen. Next bracht in 2018 - zeer noodzakelijke - verbeteringen aan de mogelijkheid om met meerdere spelers tegelijk aan de slag te gaan, en met Beyond (2019) zijn er onder meer nieuwe uitbreidingen aan je schip, kun je buitenaards vee melken, en kun je de game in VR spelen.

Volledig scherm VR-impressie van ‘No Man’s Sky’. © Hello Games

3 - Red Dead Online

Volledig scherm Beeld uit ‘Red Dead Online’. © Rockstar Games

Zo hartverwarmend, episch, groots en tragisch westerngame Red Dead Redemption II ook was, de online-uitbreiding die in het najaar van 2018 werd gelanceerd wist minder spelers te behagen. Die eigen outlaw waarmee je de wereld van de game onveilig kon maken, kwam natuurlijk niet eens in de buurt van het door de auteurs van de game bedachte hoofdpersonage Arthur Morgan uit de singleplayer-campagne, maar dat kwam natuurlijk ook omdat je hem aanvankelijk weinig te doen kon geven. Dat is inmiddels veranderd: uitgever Rockstar Games laat wekelijks nieuwe uitdagingen aanrukken, waarin je onder meer showdowns kunt uitvechten met andere spelers, als premiejager op jacht kunt naar legendarische revolverhelden, of zelfs illegaal gestookte moonshine kunt maken en verkopen.

4 - Destiny 2

Een niet meer dan heel aardige space opera-game, waarin de wereld die je doorkruiste kon worden gedeeld met andere spelers: dat was Destiny 2 toen de game in september 2017 op de markt kwam. Maar de ware kracht van het spel moest nog zichtbaar worden met de online-uitbreidingen. Dat zijn er ondertussen al vier, waarvan de twee laatste - Forsaken en Shadowkeep - elk een ‘seizoen’ van drie op elkaar volgende verhalen omvatten. Zeker sinds ontwikkelhuis Bungie zich afgelopen zomer losrukte van uitgever Activision, en de game ook ten dele gratis speelbaar werd, ging de inzet voor Destiny 2 steeds meer naar die online-uitbreidingen. Wie de game een tijdje geleden verlaten heeft, wacht in ieder geval een ton aan nieuwe content om te spelen.

Volledig scherm Beeld uit de ‘Season of Dawn’ van ‘Destiny 2'. © Bungie

5 - For Honor

For Honor ging enkele jaren geleden met een paar flinke gamedesignprijzen lopen, maar werd uiteindelijk niet de commerciële klepper die de Franse uitgever Ubisoft erin zag. Het is op het eerste gezicht een doodgewone vechtgame met zwaarden, maar zijn focus op het simuleren van waarheidsgetrouwe lichaamsbewegingen in het gevecht met de duimsticks (in plaats van, zoals videogames altijd worden ontworpen, gewoon één simpele druk op de knop die voor een relatief complexe beweging staat) maakt er een speciale maar niet noodzakelijk makkelijke ervaring van. De groep fans voor For Honor zwol de afgelopen drie jaar echter aan dankzij de online uitbreidingen, die in jaargangen met telkens meerdere seizoenen erin worden losgelaten op de speler. Inmiddels is het een uitgebreide ode aan zwaardvechters, met onder meer middeleeuwse ridders, vikings, samoeraikrijgers en Romeinse gladiatoren, en werden ook de arena’s en uitdagingen sterk uitgebreid.