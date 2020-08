Deze oled-televisie heeft een kleiner maatje en dat is best zeldzaam

De meeste televisies zijn 55- of 65-inch modellen, maar er zijn mensen die liever een kleiner scherm willen. Bijvoorbeeld vanwege het design of de grootte van de huiskamer. Welke reden dan ook, deze mensen kunnen niet terecht bij oled-televisies. Deze top-televisies worden enkel vanaf de 55-inch maat gemaakt. Tot nu...

Alle oledpanelen voor televisies die je tegenwoordig kunt kopen zijn afkomstig van LG. Er zijn wel eens concurrenten geweest die het ook probeerden, maar LG blijft heer en meester op het gebied van de oled-techniek. Het bedrijf uit Zuid-Korea pionierde oled (Organic Light Emitting Diode), de beeldtechnologie waarbij de deeltjes in de beeldplaat zelf lichtgevend zijn.

De oledschermen van LG werden in 2013 geïntroduceerd met een 55 inch-beeldmaat. In de loop der tijd zijn daar de maten 65", 77" en 88" bijgekomen. LG heeft ervoor gekozen om in eerste instantie alleen grote maten te maken, omdat daar nu eenmaal meer marge op zit. De investeringen in ontwikkeling en de bouw van fabrieken moesten natuurlijk worden terugverdiend. In de loop der tijd zijn de productiekosten, door de bouw van steeds grotere fabrieken, enorm teruggedrongen. En nu is er dus, na jaren wachten, eindelijk een 48"-model beschikbaar. De LG CX.

Zeer te spreken

Volledig scherm LG CX © Tweakers We zijn zeer te spreken over de CX omdat deze tv op bijna alle punten goed scoort. Dat waren we vorig jaar bij de C9 ook, maar het onhandige korte netsnoer vonden we een minpunt. Helaas is ook de CX voorzien van zo’n gierig kort en onafneembaar snoertje waarvan je amper een meter overhoudt als je de kabelgeleider in de voet gebruikt. We begrijpen niet dat er bij zo’n dure tv bespaard moet worden op het netsnoer.

De beeldkwaliteit is simpelweg geweldig: het contrast is enorm, de kijkhoeken zijn erg groot en de weergave is zeer nauwkeurig. Het grote contrast maakt kijken naar hdr-beelden een beleving, maar de maximale helderheid is bij veel omgevingslicht, zeker in vergelijking met dure lcd’s, wel duidelijk minder. Toch valt er tegenwoordig goed te kijken met wat meer licht in de kijkruimte, omdat de gemiddelde helderheid kan worden opgeschroefd ten koste van wat nauwkeurigheid.

Volledig scherm LG CX © Tweakers

Voor gamers is de CX een uitstekende keuze. De inputlag is laag en bovendien kunnen 4k-beelden met 120 beelden per seconde worden weergegeven dankzij de invoertechniek hdmi 2.1. Ook is de bediening dankzij de Magic Remote prettig en daarbij is het geluid ook nog eens prima.

Door schaarste is het door ons geteste 48"-model voorlopig nog erg duur. Duurder zelfs dan de 55"-versie. Het is mooi dat er nu een kleinere maat is, maar op dit moment is de prijs in verhouding echt te hoog. Bovendien zijn de verschillen met de C9 van vorig jaar erg klein. Zolang de C9 nog leverbaar is, is dat in onze ogen dus de betere keuze. Tenzij je natuurlijk per se kleiner wil.