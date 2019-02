Deze nieuwe laptop is ideaal op reis door compact design en goede prestaties

De Zenbook 14 die we vandaag bespreken lijkt niet eens op het illustere model uit Cupertino, maar is met een geheel eigen stijl en eigenschappen een geduchte concurrent van de MacBook Air.

Zenbooks zijn Asus’ interpretatie van het ‘ultrabook’ concept. Daar hoor je weinig meer over, met goede reden: het heeft zijn werk gedaan. Notebooks zijn anno 2019 stukken lichter en dunner dan in 2011, en zelfs bij instapmodellen is duidelijk dat er meer aandacht aan design en draagbaarheid wordt besteed.

De Zenbook 14 is, de naam zegt het al, een notebook met een 14-inch beeldscherm - maar een aanmerkelijk kleiner chassis dan je op basis daarvan zou verwachten. Dat komt deels door de dunne randen rond het scherm, en deels doordat Asus ook onder het paneel bijna geen loze ruimte heeft overgelaten.

Het is ook een mooi dunne en lichte notebook, al oogt hij dunner dan de 1,8 cm die hij meet van top tot onderkant van de nopjes waarop hij staat. Met 1150 gram weegt hij aangenaam weinig (100 gram minder dan de MacBook Air 2018), terwijl hij toch geheel uit aluminium is opgetrokken. Kortom, de Zenbook 14 is een fraai ogende, moderne notebook, al is het eindoordeel over het uiterlijk natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Asus levert de notebook in een flink aantal uitvoeringen, in blauw en in zilver. Beide hebben een roodgoudkleurige afwerking in een strook bij het scharnier.

Aangename gebruikservaring

Asus levert met de Zenbook 14 een erg fijne notebook af, die voor de meeste gebruikers een plezier zal zijn om dagelijks onder de vingers te hebben. Smaak is persoonlijk, maar een goede afwerking, stevige constructie en toch een compacte vorm met een licht gewicht - daar heb je elke dag baat bij.

IN HET KORT: Zenbook 14 Asus (999 euro) Deze notebook onderscheidt zich in de eerste plaats met zijn lichte gewicht (1,15 kilo) en zeer compacte afmetingen, doordat het deksel zo groot is als het scherm. Dat maakt hem bijzonder handzaam. Toch is het een zeer stevige laptop met een degelijke constructie. Qua prestaties valt hij op door de snelle werking van de processor, die harder loopt dan bij de meeste concurrenten - maar toch is de werking op een acculading beslist niet kort. In onze tests houdt hij het tot 10 uur uit. Andere pluspunten zijn het prima toetsenbord en het slimme touchpad, met ingebouwd numeriek deel, en de Windows Hello webcam. Hoewel de schermafstelling niet optimaal is en de USB-C aansluiting beperkt qua mogelijkheden, is het eindoordeel voldoende positief om deze notebook aan te raden aan wie een krachtige maar lichte laptop zoekt. - Schermafstelling valt tegen voor dit segment. - Beperkte USB-C aansluiting, zonder opladen en video + Uitstekende prestaties + Zeer goede werkduur en prestaties op accu + Windows Hello webcam (handiger dan vingerafdruklezer) + Zeer compact, dun, licht en toch stevig Een goed ontwerp is een ding, maar een aangename gebruikservaring is wat zwaarder telt in de praktijk. Overwegend stelt de Zenbook 14 niet teleur. Het toetsenbord tikt lekker, het touchpad is uitstekend. Nog een stuk handiger in het dagelijks gebruik is de Windows Hello webcam waarmee je met gezichtsherkenning de laptop kan gebruiken, toch wat gebruiksvriendelijker dan een vingerafdruklezer.

Ook op het vlak van prestaties hebben we weinig te klagen. Asus zorgt zoals vaak weer voor een agressief ingestelde processor, wat wellicht een beetje te vergelijken is met een ‘turbo’-uitvoering van een doorsnee middenklasser: je hebt het niet echt nodig, maar af en toe is de extra kracht wanneer je het gaspedaal diep indrukt toch best fijn. Zeker als dat niet ten koste gaat van het verbruik, en om de vergelijking weer terug te brengen naar de Zenbook 14: daar hebben we niets over te klagen. Bij lichte belasting is de 10 uur haalbaar, bij intensief gebruik houdt hij het zeker vier uur vol, eer het stopcontact moet worden opgezocht. Dat terwijl ook op de accu de prestaties in vergelijking met de concurrentie goed zijn.

Natuurlijk hebben we ook nog de nodige kanttekeningen, en de eerste is toch wel het scherm. Hoewel het in vergelijking met instapmodellen een stuk beter is, blijft het minder goed overeind wanneer we het naast vergelijkbaar geprijsde concurrenten zetten in deze lichtgewicht klasse. Met name de kleurkalibratie is gewoon niet goed genoeg, de vorige generatie (UX430) was op dat vlak een stuk beter. Hier heeft Asus een inhaalslag te maken, waar het eerder op voorsprong stond.