Deze laptop is volledig gemaakt van leer, maar geeft dat het apparaat bestaansrecht?

De HP Spectre Folio is een notebook waar iedereen een mening over zal hebben. Of je het nu een mooi apparaat vindt of juist niet, of je deze hybride laptop waardeert om zijn innovatieve materiaalgebruik of zijn bescheiden prestaties juist betreurt, HP maakt met de Folio hoe dan ook een statement. Deze 2-in-1 is volgens het bedrijf waar we aan moeten denken als we ons de laptop van de toekomst voorstellen: een apparaat dat je niet per se uitkiest op basis van prestaties, maar vanwege de uitstraling en stijl. Voor design en materialen ging men te rade op modeshows en woonbeurzen in steden als Parijs en Milaan, maar voor de beoordeling belandde de Spectre Folio net zoals zijn minder uitgesproken soortgenoten bij ons op de testbank.