Deze kleine draadloze speaker met accu heeft de beste geluidskwaliteit én een gunstige prijs

Draadloze speakers worden ook wel wifi- of bluetooth-speakers genoemd. Ze zijn er in verschillende soorten en maten. Sommige hebben alleen wifi of bluetooth, sommige allebei. En je hebt ze met en zonder accu.

Voor thuisgebruik heb je meestal geen accu nodig. Ook gebruik je thuis vaak wifi. Maar als je een speaker zoekt om mee te nemen is een accu natuurlijk wel zo handig. En dan verbind je de speaker vaak met je telefoon via bluetooth.

De Consumentenbond test verschillende soorten draadloze speakers op onder meer geluidskwaliteit, gebruiksgemak en accu. Er zijn in totaal meer dan 170 speakers getest die op dit moment redelijk tot goed in de winkels verkrijgbaar zijn. Daarvan vallen 18 modellen in de categorie ‘klein met accu’.

Binnen die categorie komt een speaker van Sonos als Beste uit de Test. Dit model is vanwege de gunstige prijs tegelijk ook de Beste Koop.

Beste uit de Test én Beste Koop: Sonos Roam

Volledig scherm Sonos Roam © Consumentenbond

De Sonos Roam is een kleine speaker die vooral opvalt door de geluidskwaliteit. Hij klinkt een stuk zuiverder dan de meeste andere kleine speakers. De klank is neutraal en redelijk goed in balans, en hij kan goed de details in het geluid laten horen.

Verbinden met de speaker kan draadloos, zowel via wifi als bluetooth. Daarnaast heeft hij ook een lijningang om hem bedraad aan te sluiten. De speaker is verkrijgbaar in het wit en in het zwart. De Roam is stofdicht en waterbestendig. Met een gewicht van nog geen halve kilo neem je hem makkelijk mee. Opladen werkt via een usb C-kabel of draadloos via een oplaadstation. Dit oplaadstation moet je er wel los bijkopen.

Hij is gemakkelijk in het gebruik. Je kunt de speaker via de speaker zelf bedienen, maar ook via een app. Je kunt gebruikmaken van multiroom, wat betekent dat je meerdere Sonos speakers aan elkaar kunt koppelen, handig als je al een Sonos systeem hebt.

Er zijn ook enkele minpuntjes. De accuduur valt wat tegen. Op een volle accu houdt hij het maar zo’n 5 uur vol. En ondanks de goede geluidskwaliteit, kan hij niet heel hard zonder dat het geluid gaat vervormen.

Alternatief: Bose SoundLink Mini II Special Edition

Volledig scherm Bose SoundLink Mini II Special Edition © Consumentenbond

Zoek je een kleine speaker met wat meer bas? Dan is dit model van Bose een goede optie. Voor een kleine speaker heeft hij relatief veel bas, maar verwacht uiteraard geen wonderen. Het blijft een kleine speaker en die kan niet de diepe bas produceren zoals een grotere speaker dat kan. Het maakt ook uit hoe je hem neerzet: de lage tonen zijn meer aanwezig als je hem vlak tegen de muur zet.

Naast de bas is ook de rest van de geluidskwaliteit van de speaker goed. De klank is natuurlijk en goed gebalanceerd.

Verder is de speaker makkelijk in gebruik. Het is wel een zeer eenvoudige speaker. Hij heeft geen wifi, geen app, geen multiroom en is niet stofdicht en waterbestendig. Verbinden kan alleen via bluetooth of via een lijningang.

De accu gaat met zo’n 11 uur best lang mee. Opladen werkt via een usb C-kabel. Het opladen duurt wel wat lang.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.