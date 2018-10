Deze game leverde meer dan 600 miljoen euro op in drie dagen

Alleen Grand Theft Auto V, van dezelfde maker, was een nog groter succes. Die game leverde in zijn eerste drie verkoopdagen meer dan een miljard dollar op, maar dat was geen heel weekend.



Red Dead Redemption 2 kwam afgelopen vrijdag uit. Het spel is te spelen op Playstation 4 en Xbox One. Het speelt zich af in het Wilde Westen van Amerika in 1899. De hoofdpersoon is de bandiet Arthur Morgan, lid van de bende van Dutch Van der Linde. Na een mislukte treinroof moet hij uit handen van de sheriff zien te blijven. Zijn gedrag bepaalt hoe andere mensen in de game met hem omgaan.



