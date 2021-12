Deze gadgets zijn interessant voor Sinterklaasavond

Sinterklaas zoekt, net als iedereen die fijne cadeaus moet kopen, ongetwijfeld inspiratie online. Hetzelfde geldt ook andersom: voor kinderen die nog geen idee hebben van wat ze op hun verlanglijst kunnen zetten, zijn dit ongetwijfeld aanraders!

Tablet Galaxy Tab A7 Lite (vanaf 133 euro)

Volledig scherm Galaxy Tab A7 Lite. © Tweakers

Wil jij een eerste tablet om films op te kijken of spelletjes mee te spelen? Je hebt keuze uit honderden toestellen, maar die zijn niet allemaal even kindvriendelijk. De Galaxy Tab A7 Lite kan in dat geval een oplossing bieden, want die heeft Samsung Kids. Dat is niet alleen een veilige omgeving waarin enkel een selectie aan applicaties te zien is, de bijbehorende spelletjes stimuleren de creativiteit ook nog eens.

Smartphone Samsung LED View Cover Galaxy S9+ (vanaf 35 euro)

Volledig scherm Samsung LED View Cover Galaxy S9+. © w

Misschien brengt Sinterklaas wel een perfect cadeau om je eerste smartphone te beschermen: een smartphonehoesje. Dat vind je in alle vormen, materialen en kleuren. Sommige kun je gebruiken om je toestel mee op te laden of hebben opbergvakjes voor je identiteitskaart. Met zijn led-covers gaat Samsung zelfs nog een stap verder. Die tonen iconen die onder andere de tijd weergeven én die je kan aanraken om je telefoon te bedienen zonder dat je het hoesje hoeft te openen.

VR-headset Oculus Quest 2 (vanaf 449 euro)

Volledig scherm Oculus Quest 2. © Tweakers

Ben je je digitale schermen beu en wil je iets écht revolutionairs? Vraag dan een VR-headset aan de Sint. Met de Oculus Quest 2 kan je onder andere gamen, videobellen en films kijken in virtual reality. In tegenstelling tot heel wat andere toestellen, werkt de Quest 2 zonder dat je hem aan een computer hoeft te koppelen. Ook het beeld kreeg een upgrade: de resolutie van 3664 op 1920 pixels is scherper dan die van de Quest 1.

Xbox Series S (vanaf 289 euro)

Volledig scherm Xbox Series S. © Tweakers

Van plan om een nieuwe console in huis te halen die nog jaren mee moet kunnen? Bekijk dan zeker de Xbox-consoles die Microsoft eind vorig jaar lanceerde. Die bestaan in verschillende versies: de zogenaamde Series X en de Series S. Die laatste is een afgeslankte editie die 60 procent kleiner en volledig digitaal is. Daarnaast bevat hij heel wat technologische snufjes.

Zo heeft de console een op maat gemaakte solid state drive (SSD), die samenwerkt met innovatieve chiptechnologie. Je gamet zo tot wel 120 frames per seconde, wat een vloeiend beeld oplevert. De nieuwste generatie Xbox-consoles heeft verschillende interessante exclusieve games, zoals Forza Horizon 5 en binnenkort ook Halo Infinite.

Games: Pokémon Brilliant Diamond of Pokémon Shining Pearl (vanaf 51,99 euro)

Volledig scherm Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl. © Tweakers

Van Pokémon verschijnen tegenwoordig niet enkel volledig nieuwe spellen, maar ook remakes van eerdere edities. Brilliant Diamond en Shining Pearl zijn herwerkte versies van Diamond en Pearl, die in 2009 verschenen. Daar waar je de oorspronkelijke spellen op de Nintendo DS speelde, doe je dat nu op de Nintendo Switch.

Inhoudelijk volgt het spel dezelfde verhaallijn, maar grafisch oogt de 3D-wereld een pak frisser. In totaal kan je bijna 500 pokémon vangen. De twee nieuwe versies zijn volledig hetzelfde, maar in elk spel zitten een paar unieke pokémon.

