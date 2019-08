Deze betaalbare laptop heeft een geheim scherm in het touchpad

ReviewHet is nogal een gezicht, een laptop die naast het reguliere scherm ook nog eens een geheim mini-scherm heeft in het trackpad. De VivoBook S15 van ASUS brengt het op de markt in een vrij betaalbare laptop. Maar heeft de laptop naast het 'geheime scherm’ ook nog andere kwaliteiten? Hardware Info zocht het uit.

Hoewel luxe notebooks vaak alle aandacht krijgen, kopen de meeste consumenten uiteindelijk niet zo’n snelle, luxe en dure machine. In praktijk tref je in de meeste laptoptassen een systeem uit middenklasse. De modale machine kost tegenwoordig ongeveer zo’n vijfhonderd tot duizend euro en doordat de rekenkracht en bouwkwaliteit nog steeds toenemen, zul je steeds vaker ook niet meer hoeven te betalen om een prima systeem te kopen.

Volledig scherm Vivobook S15 © Hardware Info Om het drukke middensegment voor zich te winnen, heeft laptopmaker Asus de Vivobook-serie in het leven geroepen. Die bestaat weer uit allerlei verschillende deelseries. Hoewel de meeste apparaten zich qua prijs bevinden tussen de 500 en 700 euro, kun je ook voor minder al systemen vinden die naar die naam luisteren. In dit artikel bekijken we juist één van de meeste luxe Vivobooks die je deze back-to-school-periode in Asus’ assortiment terugvindt: de Vivobook S15-S532.

Met zijn 1149 euro is de configuratie die voluit door het leven gaat als ‘Vivobook S532FL-BQ007T’ beduidend duurder dan de meeste andere Vivobooks. Dat zie je gelukkig ook wel terug aan de specificaties. Asus heeft de machine voorzien van een Core i7-processor, waarbij een aparte grafische kaart aanwezig is voor het grafische rekenwerk. Op opslag en geheugen is bepaald niet bespaard: naast 16 GB ram vinden we een royale 1 TB ssd.\

Secundair schermpje

Uniek aan de Vivobook S15-S532 (en de Vivobook S14-S432, voor wie een 14 inch-model prefereert) is de aanwezigheid van Asus’ Screenpad: een secundair schermpje dat de plaats van de touchpad inneemt. Asus introduceerde de innovatie vorig jaar op enkele luxere modellen, maar brengt de Screenpad dit jaar voor het eerst ook naar de midrange-modelreeks. Bovendien bevat de nieuwe ‘Screenpad 2.0' die we in de Vivobook terugvinden enkele verbeteringen. Het schermpje is nu een stuk breder geworden, de software is vernieuwd en het energieverbruik zou zijn teruggedrongen.

Volledig scherm Vivobook S15 © Hardware Info

Een aantal programmaatjes op de Screenpad 2.0 kennen we nog van de vorige generatie, al is de vormgeving helemaal op de schop gegaan en een stuk strakker geworden. Zo is er weer een virtuele numpad en een app die je handschrift herkent (helaas ondersteunt het schermpje geen peninvoer). Handig is de nieuwe app ‘Quick Key’. Daarmee kun je sneltoetsen instellen die op de Screenpad worden weergegeven, om ze met één druk op de knop uit te voeren. Bovendien kun je bepaalde combinaties van sneltoetsen koppelen aan het openen van een bepaald programma, zodat je ze dan altijd bij de hand hebt.

Op de nieuwe Screenpad vinden we tevens weer de drie hulp-apps die integratie bieden met een Microsoft Office-programma: Excel, Powerpoint en Word. Qua functionaliteit behoren deze hulp-apps nog altijd tot de meest handige toevoegingen voor de Screenpad. Via het schermpje bereik je snel functies voor de opmaak van tekst, kun je speciale karakters invoeren en de weergave van de pagina aanpassen.

Conclusie

De Asus Vivobook S15-S532 is één van de meest luxe uitvoeringen van de middenklasse Vivobook die Asus dit back-to-schoolseizoen verkoopt. Helaas heeft deze Vivobook drie forse minpunten, die voor een aanschafprijs van 1149 euro niet te rechtvaardigen zijn: een beeldscherm met fletse kleurweergave, tegenvallende aansluitingen, en een behoorlijk korte accuduur.