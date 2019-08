De smartwatch van Samsung heeft al na zes maanden een opvolger

'Beerput van haat' Internetbe­drijf stopt diensten voor 8chan na aankondi­ging schutter El Paso

5 augustus Het Amerikaanse cyberveiligheidsbedrijf Cloudflare is niet langer bereid om internetforum 8chan van zijn diensten te voorzien. Die beslissing komt nadat schutter Patrick Crusius het forum gebruikte om zijn racistisch manifest te posten, vlak voordat hij zaterdag een bloedbad aanrichtte in een Walmart-winkel in El Paso (Texas).