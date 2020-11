De show stelen tijdens pakjesavond? Zo maak je eenvoudig een technische surprise

Assassin’s Creed: Valhalla brengt middeleeu­wen spectacu­lair in beeld

11 november De beste Assassin’s Creed-game van dit jaar is nog altijd Sony’s Ghost of Tsushima, maar de officiële nieuwe editie van de bekende serie historische actiegames is ook lang niet slecht. Onze review van Assassin’s Creed: Valhalla, waarin je deze keer als Vikingkrijger het 9de-eeuwse Engeland onder de voet loopt.