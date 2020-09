De opvouwbare Samsung Galaxy Z Fold 2: Nu wel een aankoop waard?

ReviewDe originele Galaxy Fold was, laten we eerlijk zijn, haast een prototype met een gelikte marketingcampagne. Hoewel technisch interessant en knap ontwikkeld, kleefden aan het apparaat nog te veel minpunten om het te kunnen aanraden als dagelijkse smartphone. Minder dan een jaar na de lancering van versie 1 heeft Samsung enkele plooien gladgestreken voor een verbeterde versie, die bovendien is voorzien van een vernieuwd design, verbeterde hardware en snellere connectiviteit.

Is de Samsung Galaxy Z Fold2 daarmee de eerste foldable die je wél wil hebben? Ja en nee. Het design oogt bij de nieuwe Fold veel meer ‘af’ dan bij het origineel, naar ons idee zo luxe en verfijnd als een topmodel voor dit bedrag betaamt. Belangrijker nog zijn de technische verbeteringen die rondom terugkomen.

Zo is het frontscherm nu een stuk beter bruikbaar en heeft het binnenscherm geen vervelende ‘hap’ meer. Het scharnier voelt prettiger aan, moet beter bestand zijn tegen binnendringend stof en kan op meer manieren worden gebruikt. Op de camera en de interne componenten ligt bij de Galaxy Z Fold2 misschien niet zozeer de focus als bij de ‘klassieke’ Galaxy S- en Galaxy Note-reeksen, maar ondanks de beperkingen voor wat betreft de dikte heeft Samsung toch alle functionaliteit van het gemiddelde high-end toestel weten te verwerken, inclusief snelle verbindingen, meerdere cameralenzen en draadloos opladen.

Volledig scherm Samsung Galaxy Z Fold © Tweakers

Technische beperkingen

Aan de unieke ‘formfactor’ van de Galaxy Z Fold2 blijven echter fundamentele technische beperkingen kleven. In het vouwscherm mag volgens Samsung ‘Ultra Thin Glass’ zijn verwerkt, het oppervlak is nog steeds van plastic en daarmee stroever, minder bestand tegen krassen en vlekgevoeliger dan een standaard smartphonescherm. Je zult dus goed op je Fold moeten passen, want tegen water kan het toestel ook al niet.

De vorm die Samsung voor het toestel heeft gekozen, maakt dat de smartphone in opgevouwen toestand behoorlijk dik blijft. Je zult in ieder geval niemand wijsmaken dat je een ‘normale’ telefoon hebt gekocht. Naast deze hardwarebeperkingen is de software van de Galaxy Z Fold2 niet altijd even goed geoptimaliseerd voor het scherm.

Een telefoonmaker kan wel allerlei vernieuwende eigenschappen uitdenken, uiteindelijk draait het toestel dezelfde apps als miljoenen andere smartphones. Dat betekent dat app-makers niet altijd rekening zullen houden met opvouwbare schermen of tabletformaat-toestellen, al waarderen we het dat Samsung wel een aantal fijne software-optimalisaties heeft uitgedacht om het gebruik prettiger te maken.

Volledig scherm Samsung Galaxy Z Fold © Tweakers

Zo zijn er uitgebreide mogelijkheden om het scherm in te delen en verloopt de overgang tussen de verschillende schermen naadloos. Voor het gebruik met meerdere apps tegelijkertijd is het scherm van de Galaxy Z Fold2 naar ons idee nog steeds net te klein.

Volledig scherm Samsung Galaxy Z Fold © Tweakers De Galaxy Z Fold2 blijft dus absoluut een telefoon voor de early adopter, al was het maar vanwege de adviesprijs die alle perken te buiten gaat. Het concept heeft nog steeds potentie, en ondanks de aanzienlijke nadelen is de Galaxy Z Fold2 een van de meer gepolijste vouwbare telefoons die je nu al kunt kopen. Een Innovation Award is dus op zijn plaats.

Conclusie

Minder dan een jaar na de release van de eerste Galaxy Fold heeft Samsung enkele plooien gladgestreken voor een verbeterde versie, die bovendien is voorzien van een vernieuwd design, verbeterde hardware en versnelde connectiviteit. Deze Samsung Galaxy Z Fold2 5G is daardoor misschien de eerste foldable die je wél wil hebben, al kleven aan het concept nog genoeg nadelen. Zo is het opvouwscherm voorzien van een plastic toplaag die minder fijn aanvoelt en sneller krast. Door de formfactor die Samsung heeft gekozen, blijft het toestel in opgevouwen toestand vrij dik. Tevens zijn apps vaak nog niet klaar voor telefoons die tot tablet transformeren, waarbij de Galaxy Z Fold2 als tablet net wat klein is voor gebruik met meerdere apps. We waarderen wel de fijne software-optimalisaties die Samsung heeft uitgedacht.

Pluspunten

+ Unieke formfactor

+ Verbeterd scharnier met meer functionaliteit

+ Design oogt meer ‘af’ dan origineel

+ Prima hardware en camerasysteem

Minpunten

- Peperduur

- Plastic toplaag vouwscherm voelt stroever, is minder bestand tegen krassen en vingervet dan glas

- Software niet optimaal afgestemd op mogelijkheden toestel

- Dik in opgevouwen vorm, tevens behoorlijk zwaar

Volledig scherm Samsung Galaxy Z Fold © Tweakers