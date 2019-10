De nieuwe OnePlus 7T: middenklasser met troeven én mankementen

ReviewHet was, op de eerste iPhone na, misschien wel het indrukwekkendste debuut van een smartphonemaker op de telefoonmarkt. De OnePlus One was niet alleen een indrukwekkende telefoon, ook de marketing eromheen was van ongekend niveau. We zijn inmiddels bij de OnePlus 7T en 7T Pro. Zijn we nog steeds onder de indruk? Tweakers nam een kijkje.

Wat wij vinden van de Oneplus 7T en OnePlus 7T Pro

De OnePlus 7T is een prima smartphone, vooral als je let op snelheid en relatief schone software. Hij heeft snelle hardware met een nieuwe processor. De software werkt mede daardoor snel en vloeiend. De telefoon is heel goed aan te passen naar jouw smaak. Het scherm is uitstekend en de stereoluidsprekers klinken goed. Minpunten zijn er ook; de camera’s scoren op zijn hoogst een krappe voldoende en de accuduur is ondergemiddeld.

Cijfer 7.5

De OnePlus 7T Pro is een high-end smartphone voor een high-end prijs. Hij heeft een vrijwel randloos ontwerp en dat oogt futuristisch. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 90Hz, wat zorgt voor een supervloeiend scherm. Het beeld is mooi en voldoende afleesbaar in direct zonlicht. Een inkeping heeft het niet, want er is een pop-upcamera. Aan de achterkant zitten drie camera’s. Dat is veelzijdig en de camera’s zijn beter dan bij vorige OnePlus-telefoons, maar minder dan bij de high-end concurrentie, zoals de iPhone 11 Pro of de Huawei P30. De behuizing is volgens de fabrikant waterdicht, er zijn stereoluidsprekers, de opslag is van een nieuw type en de trilmotor heeft een upgrade gehad. OnePlus houdt vast aan zijn software met weinig bloatware en met de focus op snelheid.

Cijfer 7.5

Volledig scherm OnePlus 7T en 7T Pro. © Tweakers

Waarom vinden we dit?

OnePlus heeft een mooie niche voor zichzelf geclaimd. Telefoons van de fabrikant behoren steevast tot de snelste telefoons met de nieuwste componenten. Daar heeft OnePlus op voortgeborduurd met het 90Hz-scherm en de snelle processor in de 7T. Ook de schone software met fijne extra’s zijn positieve punten waarmee de fabrikant zich onderscheidt.

Maar wacht, zul je zeggen: OnePlus was toch ook een prijsvechter met aantrekkelijke prijzen? Ja, maar die tijd ligt nu al even achter ons en deze telefoons veranderen daar niets aan: de 7T is wéér een paar tientjes duurder dan de 7 en komt nu op bijna 600 euro. De gebruikte componenten, maar ook het aanknopen van relaties met retailers en providers, en het opzetten van kantoren in diverse landen zullen de kosten hebben opgedreven. De prijzen van de 7T en 7T Pro vallen daardoor in de middenmoot: Apple, Samsung, Huawei en Google vragen vaak meer, concurrenten als Xiaomi, Asus en Honor rekenen veelal minder voor een toestel.

Volledig scherm OnePlus 7T en 7T Pro. © Tweakers Waar de 7 en 7 Pro nog best wat verschillen kenden, schurkt de 7T met de toevoeging van het 90Hz-scherm en verschillende camera’s dicht tegen de 7T Pro aan. De grootste verschillen zijn het scherm en de prijs.

Wie veel betaalt, mag ook veel verwachten van een telefoon en op diverse punten zijn de 7T en 7T Pro geen hoogvliegers. De cameraset-up is zoals die van dure telefoons, hoewel de gebruikte 48-megapixelcamera ook in spotgoedkope smartphones zit. De resultaten van de camera’s zijn dan ook op zijn hoogst een krappe voldoende waard. De accuduur is bovendien ondergemiddeld en het gat tussen OnePlus-telefoons en sommige concurrenten dat al aanwezig was, is alleen maar aan het groeien.

De 7T en 7T Pro doen precies de dingen goed waarop OnePlus zich heeft toegelegd. Dat maakt van deze nieuwe toestellen misschien niet de beste allrounders. Voor veel tweakers, mits ze niet het beste van het beste willen op gebied van camera en accuduur, kunnen ze echter nog altijd de beste keuze zijn.

