De Nederlandse Maurits (27) verhuisde naar Seoul om grote gametoernooien te presenteren

De Nederlandse Maurits Meeusen studeerde in 2018 af als master in de rechten, maar gooide het vervolgens over een compleet andere boeg. Inmiddels woont hij in Seoul en verzorgt hij het commentaar bij League of Legends -wedstrijden met tienduizenden kijkers.

Een ‘absurde stap’ die Meeusen zelf niet verwacht had te kunnen maken. ,,Ik ben niet iemand die denkt: ‘Als je gelooft in je dromen en hard werkt dan haal je het sowieso’. Het is ook een kwestie van de juiste mensen leren kennen en vervolgens het geluk hebben om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn.”

Met dat werken aan zijn carrière als caster (een commentator bij esports-wedstrijden) en het opbouwen van zijn netwerk begon Meeusen al in 2016 tijdens zijn rechtenstudie in Tilburg, waar hij samen met een vriend de Tilburgse studenten-esports-vereniging Link oprichtte. ,,Door mijn werkzaamheden bij Link leerde ik de eigenaar van Gamershub, een productiehuis dat toentertijd een hoop lokale competities faciliteerde, kennen. Via die weg kreeg ik de mogelijkheid om het casten op te pakken, al was dat de eerste twee jaar puur als hobby naast mijn studie.”

Kunstvorm

Gevraagd naar wat de inmiddels 27-jarige Meeusen zo trekt aan het casten, komt zijn passie tevoorschijn: ,,Ik heb tijdens mijn schooltijd debatten gedaan en als jurist moet je regelmatig pleiten, het casten voelde als een verlengde daarvan. Het is een mix van becommentariëren en analyseren, maar ook zoveel meer. Er zit enorm veel diepgang en persoonlijke expressie in, waardoor ik het eigenlijk een soort van kunstvorm vind.”

Toen hij in 2018 klaar was met zijn studie hoefde Meeusen dan ook niet lang na te denken over zijn volgende stap: ,,Het idee om verder te gaan in de rechtswereld sprak me toen ik mijn master afrondde niet per se aan en dus besloot ik mijn geluk als freelance-caster te beproeven.”

Na een tweetal succesvolle jaren in enkele nationale competities, waaronder de nieuw opgerichte Dutch League, kreeg Meeusen in 2020 zijn eerste kans op een door Riot Games (de maker van League of Legends) georganiseerd internationaal toernooi. ,,Ik kreeg toen eigenlijk redelijk onverwacht een berichtje van de talentmanager van Riot of ik wilde casten op de European Masters. Dat wilde ik natuurlijk maar al te graag.”

Tienduizenden kijkers

Vanaf dat moment ging het hard. Niet lang na zijn optreden op de European Masters solliciteerde Meeusen op een vacature voor een positie als caster in de Koreaanse LCK. Hij werd aangenomen en ging zo in een jaar tijd van een paar honderd kijkers bij de Dutch League naar wekelijks voor tienduizenden kijkers het commentaar verzorgen in Korea.

Iets wat een hoop druk met zich meebrengt, zou je denken. Meeusen blijft er echter nuchter onder. ,,Natuurlijk is de voorbereiding uitgebreider, kijken er meer mensen en ben ik waarschijnlijk nerveuzer dan eerst, maar uiteindelijk is ook dit gewoon praten over een game. Iets waar ik inmiddels duizenden uren ervaring in heb.”

Vrienden maken tijdens corona was lastig

Toch was de overstap naar Korea wel degelijk een uitdagingen: ,,Ik zou het niemand aanraden om tijdens een wereldwijde pandemie naar een land aan de andere kant van de wereld te verhuizen. Ondanks dat Korea het virus redelijk onder controle heeft weten te houden, maakte dat het leggen van nieuwe contacten eigenlijk onmogelijk. Daardoor heb ik in het begin het grootste gedeelte van mijn tijd alleen thuis doorgebracht.”

,,Dat was wel zwaar. Het feit dat ik de taal nog niet sprak en Engels hier minder gangbaar is dan in Europa maakte het er ook niet makkelijker op. Gelukkig kon ik me op mijn werk storten en heb ik heel veel aan mijn collega’s gehad.”

Het hoogste podium

Dat hij zich op zijn werk stortte heeft zich geloond. De stroomversnelling waarin zijn carrière zich bevindt was met het bereiken van de LCK namelijk nog niet ten einde. Meeusen maakte in zijn eerste jaar in Korea zoveel indruk dat hij vanaf deze week ook tijdens het wereldkampioenschap zijn commentaar kunsten mag etaleren.

Iets waar hij vanzelfsprekend trots op is. ,,Casten op het wereldkampioenschap is voor mijn vakgebied het hoogst haalbare binnen League of Legends, dus het is een enorme eer dat ik dit jaar onderdeel mag zijn van het worlds-team.”

