De comeback van de klaptelefoon nader bekeken: dit is de nieuwe Motorola Razr

Motorola, tegenwoordig onderdeel van Lenovo na kortstondig in handen van Google te zijn geweest, heeft een lange geschiedenis van innovatie binnen de telecomindustrie. Een van de bekendere wapenfeiten voor consumenten is de uitvinding van de flip phone. Een eerste voorzet werd gedaan met de Motorola MicroTac, waarbij een klepje over het toetsenbord werd gevouwen, voordat het bedrijf met de StarTAC een telefoon uitbracht met daadwerkelijk een scharnier in het midden. Dit flip phone-concept kende zijn hoogtijdagen met de Motorola Razr, halverwege de jaren 2000, die vooral in de Verenigde Staten erg populair bleek.

Volledig scherm De Motorola Razr © Tweakers

Sinds de introductie van touchscreentelefoons met steeds grotere schermen was er lange tijd geen behoefte meer aan scharnieren, maar nu fabrikanten aan de slag gaan met vouwbare telefoons, maakt het scharnier zijn rentree. Dat zagen we een jaar geleden op de ttechbeurs CES al bij de FlexPai van Royole, en later in 2019 met de Mate X van Huawei en natuurlijk de Galaxy Fold van Samsung. Zo’n scharnier is van groot belang bij een buigbare telefoon voor de bescherming van de display en het zal nog een aantal jaar duren voordat fabrikanten met vallen en opstaan tot de beste uitwerking komen.

De beste vorm

Volledig scherm De Motorola Razr © Tweakers Waar fabrikanten ook nog niet uit zijn, is de beste vorm voor een vouwbare telefoon. Royole en Huawei kiezen voor een scherm aan de buitenkant als de telefoon dichtgevouwen is, terwijl Samsung met de Fold juist gaat voor schermen aan de binnenkant. Motorola doet een duit in het zakje met een vernieuwde versie van de Razr, waarvan het uiterlijk op die oude Razr van bijna twintig jaar terug is geïnspireerd, maar dan in een moderne uitvoering met een doorlopend vouwbaar oledscherm over de hele lengte en een behoorlijk ingenieus scharnier. Motorola had de nieuwe Razr meegenomen naar de CES, waar wij hem uitgebreid konden proberen.

De beeldverhouding van smartphones is in de laatste jaren flink opgerekt, waarbij ze naar verhouding steeds langer zijn geworden. Was een aantal jaar terug 16:9 nog de standaard, nu ligt dat rond 19:9 met als uitschieters de recente telefoons van Sony met een 21:9-scherm. Motorola gaat met de Razr nog een klein stapje verder. Het 6,2"-oledpaneel heeft een beeldverhouding van maar liefst 22:9 en dat is dan ook het eerste wat opvalt als je de telefoon openklapt.

Behoorlijk smal

Het tweede wat opvalt, is dat hij vanwege die verhouding behoorlijk smal is. De breedte van de telefoon is met 72mm niet bijzonder klein, maar omdat er behoorlijk dikke randen rondom het scherm zitten, is de uiteindelijke breedte van het scherm krapjes. Vooral bij het gebruik van het on-screen toetsenbord is dit iets wat je meteen merkt, en niet in positieve zin. Wie grote duimen heeft en veel typt, kan beter wegblijven van de Razr.

Volledig scherm De Motorola Razr © Tweakers

Dat zijn de ‘offers’ die je moet brengen om te kunnen genieten van het grote voordeel van de Razr: zijn compactheid als hij dichtgeklapt is. En compact, dat is ie. Een klein vierkantje van 72 bij 94mm en 14mm hoog, behoorlijk dik vergeleken met een ‘kale’, moderne telefoon, maar niet onaangenaam in de hand of broekzak. Wat vooral opvalt, is dat de Razr stevig aanvoelt en dat het openen en sluiten gepaard gaan met een fijne klik, die elke keer bevestigt dat je op dat moment ‘klaar’ bent met je telefoon. Dat is iets wat mensen die vroeger een klaptelefoon hebben gehad, wellicht herkennen.

Indrukwekkend

De Razr heeft meer indruk gemaakt dan we hadden verwacht. Dat komt vooral doordat het concept goed is uitgewerkt. De telefoon voelt stevig aan, het scherm is mooi en zonder zichtbare vouw, en de telefoon ‘klikt lekker’. Op het concept zelf is echter wel wat aan te merken en het idee van de klaptelefoon heeft de tand des tijds wat ons betreft niet helemaal doorstaan. De 22:9-beeldverhouding is leuk voor lange lappen tekst, maar lang niet altijd even praktisch en het smalle scherm maakt dat typen niet fijn is. Daarnaast is de chip in het toestel wat magertjes voor een telefoon in deze prijsklasse, want als de Razr binnenkort in de VS uitkomt, mag er 1500 dollar voor worden neergeteld: minder dan wat andere foldables moeten kosten, maar nog steeds een flinke smak geld.

Zoals geldt voor alle vouwbare telefoons die we tot nu toe hebben gezien: echte aanraders zijn het nog niet. Daarvoor is de categorie nog te nieuw, zijn fabrikanten nog te veel op zoek naar wat wel en niet werkt, en moeten er nog te veel kinderziektes worden overwonnen. Wel is het interessant om te zien op welke onderdelen de verschillende fabrikanten punten weten te scoren. Bij Motorola zit hem dat vooral in het scharnier en de daaruit voortvloeiende beeldkwaliteit.