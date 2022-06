De beste tablet is wederom een iPad, maar deze Android-concurrent is ook goed

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide vergelijking van de beste tablets op BestGetest.

De redactie van BestGetest test samen met het testlab van Tweakers uitgebreid de nieuwste producten. Bij tablets zoals in dit artikel wordt daarbij goed gekeken naar alle belangrijke aspecten van het scherm, maar ook de accuduur en de snelheid.

Daarnaast heeft een tablet ook een subjectief aspect. Zo moet het apparaat lekker vlot werken en goed aanvoelen qua design en bouwkwaliteit. Daarom heeft een expert van techsite Tweakers het product ook onder de loep genomen.

Als beste getest: iPad Air 2022

Volledig scherm iPad Air (2022) © Apple

De iPad Air 2022 werkt fantastisch. Hij laat zien waarom het woord ‘tablet’ voor veel mensen inmiddels synoniem is geworden met ‘iPad’: de processor is snel en de hardware en software zijn geweldig op elkaar afgestemd. Zelfs de camera’s, meestal een minpunt bij tablets, bevallen bij deze heel goed.

De tablet wiebelt wel een beetje als je hem op een tafel legt, door de uitstulpende camera achterop. Daar staat tegenover dat de selfiecamera een goede upgrade heeft gehad en veel meer detail kan vastleggen dan voorheen.

Dat detail missen we in de kleurafstelling van het beeldscherm, want die is net even wat minder, waardoor foto’s er op de iPad net even anders uitzien dan ze in werkelijkheid zijn. De behuizing is van aluminium gemaakt en de tablet ziet er daardoor stijlvol uit. Helaas is de behuizing niet zo stevig, waardoor de tablet gevoeliger is voor vallen en stoten. Een hoes en voorzichtigheid zijn bij deze gadget dus vereist.

De beste Android-tablet: Samsung Galaxy Tab S8

Volledig scherm Galaxy Tab S8 © Samsung

De iPad is inmiddels onverslaanbaar in tabletland, maar ook Samsung maakt indruk met zijn Android-concurrenten. De Galaxy Tab S8 valt meteen op dankzij de goede kleurweergave van het scherm, waardoor kleur van het beeld lijkt te spatten. Daarnaast ververst het scherm met 120 beeldjes per seconde, wat zorgt voor soepel ogende games.

De ingebakken Snapdragon 8-chip is razendsnel, waardoor de software precies werkt zoals je verwacht. Ook games draaien vlekkeloos en met elf uur batterijtijd houdt hij het lang vol.

Het uiterlijk is vergeleken met de oudere S7 bijna onveranderd gebleven, en ook intern is er weinig gewijzigd. Dat is geen probleem, want S7 was al een goede tablet. Qua behuizing is hij gemaakt van gespoten aluminium met een magnetische balk waarop je de S Pen kunt bevestigen. Dat is de stylus die bij deze tablet wordt meegeleverd. Daar heeft Samsung een puntje voor op Apple, dat nog steeds alleen een apart verkrijgbare stylus voor zijn iPad maakt.

