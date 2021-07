De beste smartphone voor hooguit 350 euro

Iedere twee maanden zet de redactie van Tweakers de beste telefoons van het moment op een rij. Vorige week keken we nog naar de beste smartphones van maximaal 200 euro, maar ditmaal kiezen we twee telefoons uit voor wie iets meer te besteden heeft. Wie een budget van 350 euro heeft, komt namelijk al thuis met een best prima telefoon.

Xiaomi POCO F3

De POCO F3 volgt dezelfde lijn als alle Xiaomi POCO-toestellen: betere hardware dan je voor mogelijk had gehouden voor het aanschafbedrag. De Snapdragon 870-processor maakt hem nog sneller dan de meest luxe toestellen van vorig jaar en zeer ruimschoots sneller dan bijna alle andere smartphones in dit segment

De POCO F3 heeft een mooi oledscherm met betere kleurweergave, hoge piekhelderheid en ondersteuning voor HDR. Het beeld ververst bovendien met 120 beeldjes per seconde, wat zorgt voor vloeiende animaties. De accuduur is gemiddeld tot goed en het opladen gaat erg snel.

Volledig scherm POCO F3. © Xiaomi

Fijn zijn extra’s als 5G, maar helaas ontbreekt er ook iets: een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Die hebben andere middenklassers vaak nog wel. Op cameragebied heeft de POCO F3 geen bovengemiddelde specificaties, dus verwacht niet de geweldigste foto’s voor dit bedrag.

De meegeleverde softwarelaag bovenop besturingssysteem Android is niet onze favoriet, maar er valt mee te werken. Zet wel even de reclame uit in het uitgebreide instellingenmenu. Jammer is het gebrek aan harde garanties op software-updates, hoewel Xiaomi een redelijk goede naam heeft op dit gebied.

OnePlus Nord

De OnePlus Nord is om heel andere redenen een aanrader dan de POCO F3. Zo is geen hoogwaardige processor aanwezig, maar een middenklasser. Die zit wat prestaties betreft nog steeds in de subtop van dit segment en 5G-ondersteuning is ook present.

De Nord moet het echter vooral hebben van zijn fijne algehele ervaring. Op het heldere oledscherm dat met 90 beeldjes per seconde ververst wordt OnePlus’ fijne OxygenOS-software getoond, die zich onderscheidt door een soepele gebruikservaring, overzichtelijke indeling en een gebrek aan vervelende randsoftware. De Nord kan bovendien nog een paar jaar software-updates tegemoet zien.

Volledig scherm Nord © OnePlus

De accuduur is bovengemiddeld in dit segment en datzelfde geldt voor de camera, waarvan de eigenschappen passen bij die van een iets duurder toestel. Net als bij de POCO F3 is de behuizing van de Nord gemaakt van een mix van glas en plastic, waarbij de 3,5mm-jack helaas ontbreekt, zoals op high-end toestellen ook steeds vaker het geval is.

We kunnen het OnePlus vergeven, want in de praktijk heb je met de Nord ook in andere opzichten niet snel door dat je iets in handen hebt dat minder is dan high-end.

