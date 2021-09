De beste budgetluidsprekers van dit moment

De winnaar is de LG Xboom PL5. Als je op zoek bent naar een goedkope bluetoothspeaker, is dit de beste keus, omdat de prijs-kwaliteitverhouding uitmuntend is. Tot die conclusie komen we na maandenlang testen in ons professionele testlab in Amsterdam.

De beste betaalbare speaker: LG XBOOM Go PL5 Zwart

Volledig scherm LG XBoom. © Tweakers

Hij is van alle budgetbluetoothspeakers aan de duurdere kant, maar dat hoor je er ook wel aan af. Voor 59 euro is deze speaker van LG echter wel het meest luxe qua uitvoering. Let wel: deze speaker hang je door zijn grotere formaat niet even aan je tas.

De speaker kan tegen opspattend water, maar als je hem in een zwembad zou gooien, dan is het over en uit. Dat zijn echter de enige nadelen aan deze luidspreker, want met zijn accuduur van 25 uur gaat hij meer dan één feestje of werkdag mee. Dankzij de passieve radiatoren in de speaker, iets wat andere exemplaren van deze prijsklasse niet hebben, is het geluid in de lage tonen enorm goed. Er zit zelfs een versterker in van 15 watt, waardoor hij ook een flink volume kan voortbrengen. Je kunt de muziekinstellingen aanpassen in de app.

Naast die passieve radiatoren heeft de LG Xboom PL5 nog een bijzonderheid: hij is voorzien van cirkelvormige verlichting die kan verkleuren op de beat van de muziek. Wil je er écht een feestje van maken, dan kun je deze speaker zelfs laten samenspelen met een andere - zelfde - speaker. Dankzij de ingebouwde microfoon kun je ook telefoontjes aannemen.

Zie jij het wel zitten om een gloednieuwe bluetoothspeaker te kopen, maar wil je daarbij onder de 100 euro blijven, dan is de LG Xboom PL5 de beste keuze.

Perfect reismaatje: JBL Clip 4 Zwart

Volledig scherm JBL CLip. © JBL

Met een prijs van 49,99 euro biedt de JBL Clip 4 veel waar voor je geld. In tegenstelling tot de LG Xboom PL5 heeft deze speaker wel mogelijkheden om hem aan je tas te bevestigen, vandaar de naam. De JBL Clip 4 is ook veel lichter en kleiner, wat hem een handzame bluetoothspeaker maakt, die erom vraagt mee te worden genomen naar strand, zwembad en park.

Dat bewijst ook de IP67-rating, die duidelijk maakt dat het apparaat zelfs in het water werkt. Het geluid is in het water niet goed, maar als er een flinke bui op valt of hij toch per ongeluk in het zwembad belandt, dan hoef je in ieder geval niet te vrezen voor zijn werking. Hij is daardoor ook heel geschikt voor in de badkamer.

Hoewel hij tegen veel factoren is opgewassen, is hij wel wat eenvoudig. Weinig knoppen en weinig functies. Je kunt hem dan ook niet met een andere JBL-box verbinden. Ook kan hij niet rechtop staan, al zijn de rubberen lijntjes aan beide zijkanten wel perfect om hem meer grip te geven. Uiteindelijk gaat het om het geluid: je kunt hierin weliswaar niet veel aanpassen, maar het is verbazingwekkend hoeveel geluid eruit komt en hoe goed het is. En lang ook: de accuduur is bijna 12 uur.

Goed alternatief: Jam Zero Chill

Volledig scherm Jam Zero Chill. © Jam

De Jam Zero Chill is met een prijs van 49,99 euro vooral goedkoop en klein, maar het geluid is niet zo goed als de hierboven beschreven apparaten van JBL en LG. Wat Zero Chill echter wel kan, is drijven. Hij gaat daarbij automatisch omhoog staan, waardoor de muziek over het water heen schalt, in plaats van dat het geluid onder water verstomt zoals bij JBL Clip 4.

Jam is een Amerikaans bedrijf en niet zo bekend, maar het weet wel op te vallen door de bijzondere mogelijkheid om te blijven drijven. Daardoor is het echt een goede speaker voor in een zwembad. Dat is iets wat we niet bij andere budgetbluetoothspeakers hebben kunnen waarnemen. Bovendien kun je blijven zwemmen tot je vingers volledig gerimpeld zijn: de accuduur is meer dan 13 uur op één keer laden.

