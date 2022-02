De 8-jarige Anastasia verdient in jaar tijd 25 miljoen euro als youtuber

Haar grootste hit is een video uit 2018 waarin ze met haar vader Sergey naar een pretpark gaat. In de auto zingen ze Baby Shark, niet toevallig een kinderhit. In het pretpark zien we ‘Nastya’, zoals Anastasia vaak genoemd wordt, schommelen, plastic schapen een kus geven en een ijsje eten.



Sergey valt zo nu en dan in slaap op een bankje of een hooibaal, dan roept Anastasia ‘papa!’ - de enige tekst die de video bevat. Geluidseffecten en vrolijke muziekjes doen de rest om de doelgroep - jonge kinderen - aan het beeldscherm geplakt te houden. Simpel, maar doeltreffend: ruim 900 miljoen keer werd de 5 minuten durende clip bekeken.

Naast haar vader spelen ook de vrienden uit haar klas een belangrijke rol in het succes. Anastasia focust in de filmpjes graag op de reizen die ze met haar familie maakt, maar laat bijvoorbeeld ook zien dat school belangrijk is. En ja, ze gebruikt het platform ook om haar eigen songs te lanceren.

Enige vrouw

Die inspanningen leggen Anastasia financieel geen windeieren. In 2020 zette zakenblad Forbes haar op de zevende plek in de lijst van best verdienende youtubers. De 16 miljoen euro van toen is in 2021 al opgelopen tot bijna 25 miljoen in een jaar. Daarmee schuift ze nog een plaats op, naar nummer 6. Anastasia is de enige vrouw in de top 10 van deze prestigieuze ranglijst, en dat al voor het derde jaar op rij. Ze heeft 250 miljoen volgers, verspreid over YouTubekanalen in verschillende talen. Op Instagram heeft ze 434.000 volgers.

Hersenverlamming

Bijna was het nooit zo ver gekomen. Toen Anastasia in 2014 geboren werd, stelden dokters bij haar een ernstige vorm van hersenverlamming vast. Ze voorspelden dat ze later nooit zou kunnen lopen of praten. Gelukkig bleek het om een verkeerde diagnose te gaan.



Haar ouders beslisten toen om de ontwikkeling van hun kind in beeld te brengen. Zo kocht moeder Anna bijvoorbeeld verschillende cadeaus die kleine Nastya dan mocht uitpakken. Het enthousiasme van de peuter werkte aanstekelijk. ,,Er was niets geregisseerd, we hebben haar gewoon gefilmd zoals ze was”, beklemtoont Anna. Na zes maanden was het succes zo groot dat YouTube 20.000 roebel (200 euro) uitbetaalde aan de Radzinskaya’s. Het businessmodel was geboren.

Experts in visuele effecten

De familie reisde negen maanden door Azië en maakte daar de ene vlog na de andere. Pretparken, kledingwinkels, lokaal eten, aan interessante onderwerpen geen gebrek. Plots begon het meisje herkend te worden in Maleisië, Indonesië en Thailand. In die tijd overschreed ze de 1 miljoen volgers.

Moeder Anna besloot haar bruidswinkel te sluiten, vader Sergey droeg de leiding van zijn bouwbedrijf over. Op die manier hadden ze de handen vrij om nog meer energie in hun ontluikende goudmijn te steken. Zo huurden ze bijvoorbeeld scriptschrijvers in en experts in visuele effecten om extra creatief uit de hoek te komen.

Productplacement

De kosten voor een video konden op die manier oplopen tot 1750 euro. Maandelijks stroomde er echter 175.000 tot 450.000 euro terug in het laatje.

De Radzinskaya’s zijn ook niet vies van een beetje productplacement. Als er sneakers van Adidas of een Mercedes in beeld verschijnen, ga er dan maar van uit dat reclamemakers daar minstens 10.000 euro voor op tafel legden. De enige vaste adverteerder is Danone. Het aantal nullen in dat contract blijft een goed bewaard geheim. In 2020 sloeg Nastya ook een flinke slag door de rechten van haar oude YouTubefilmpjes te verkopen aan het gespecialiseerde platform Spotter.

