Dagelijks bedrijven plat door gijzelsoftware: ‘Gaat al meer geld in om dan in drugshandel’

Slepend conflict tussen Apple en Fortnite-ma­ker niet voorbij, hoger beroep in rechtszaak

11 september Epic Games, de maker van het populaire onlinespel Fortnite, gaat in beroep tegen een uitspraak in de slepende zaak tegen techconcern Apple rond de App Store. Apple leed weliswaar een tegenslag in die zaak, maar de rechter bestempelde het bedrijf niet als ‘illegaal monopolist’, zoals Epic wel had geëist.