Crisis bij Twitter: kantoren dicht, personeelsleden stappen op en platform kampt met storingen

Tegelijk kampt het platform met stabiliteitsproblemen, maar er zou onvoldoende personeel zijn om alle technische problemen aan te pakken. Op de muren van het hoofdkwartier van Twitter in San Francisco zijn beledigende boodschappen over Elon Musk geprojecteerd.



Musk heeft zijn toon over thuiswerken bij Twitter afgezwakt nadat te veel werknemers aangaven te willen vertrekken, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. In de drie weken dat Musk de baas is bij Twitter ontsloeg hij al de helft van het personeel en maakte hij zich ook weinig geliefd bij een groot deel van de andere werknemers.



Musk had eerder aangegeven dat werken op afstand niet meer toegestaan is. Personeel zou volgens hem minimaal 40 uur in de week op kantoor moeten zijn. Deze week volgde een ultimatum. Het personeel van het socialemediabedrijf moest een belofte ondertekenen om keihard te werken. Bij weigering zouden ze hun baan kwijtraken. De mail had maar één mogelijk antwoord: ja.

Eén keer per maand

Die knop werd door te weinig Twitter-medewerkers ingedrukt, zeggen ingewijden nu tegen Bloomberg. Musk en andere leidinggevenden zouden daarom een zachtere toon hebben aangeslagen. Thuiswerken mag wel, klinkt het nu. Dan moet wel je manager ‘verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat je een uitstekende bijdrage levert aan het bedrijf’, schrijft Musk in een nieuwe e-mail. Wel moeten Twitter-medewerkers minimaal één keer per maand fysiek aanwezig zijn bij een vergadering met hun collega’s.

Overigens lijkt Musk nog weinig vertrouwen te hebben in het personeel van Twitter. In een nagezonden mailbericht zegt de miljardair dat managers die ‘ten onrechte claimen dat een van hun ondergeschikten uitstekend werk doet of dat een bepaalde functie essentieel is’ ontslagen zullen worden.

De BBC en The Guardian melden intussen dat de kantoren van Twitter de rest van de week gesloten blijven en pas op maandag 21 november weer opengaan. De Britse omroep baseert zich op een bericht dat door het bedrijf aan medewerkers is verstuurd.

Een reden voor de sluiting geeft Twitter niet en het bedrijf wil niet op vragen van de BBC reageren.

Storingen

Twitter kampt ook nog met stabiliteitsproblemen. Persbureau Reuters schrijft dat tussen de ontslagen en opgestapte werknemers veel experts zitten die verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van bugs en service-problemen van Twitter. Donderdagavond zou Twitter plotseling trager zijn geworden. ,,Als er dingen stuk gaan, is er bij veel afdelingen niemand meer om die te herstellen”, aldus een anonieme bron die volgens Reuters goed op de hoogte is van het reilen en zeilen in het bedrijf.

Musk claimt overigens vandaag ook dat Twitter zijn recordhoeveelheid gebruikers wederom heeft verbroken, zonder aantallen te geven dat te onderbouwen. Volgens de miljardair, die het sociale medium vorige maand overnam, was het dagelijkse aantal gebruikers vorige week vrijdag ook al hoger dan ooit tevoren.

De nieuwe eigenaar reageert op de geschetste problemen op geheel eigen wijze op Twitter:

Volledig scherm Op het hoofdkwartier van Twitter in San Fransisco zijn beledigende boodschappen over Elon Musk geprojecteerd. © AFP/RV