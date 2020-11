Consumentenbond stapt naar rechter omdat AP niet over Google-klacht besluit

In 2018 hebben meerdere Europese consumentenorganisaties klachten ingediend over Google, dat de Europese privacywetgeving zou overtreden. Google zou gegevens van telefoons verzamelen die veel meer over gebruikers onthullen dan alleen hun locatie zou doen, zoals hun politieke of seksuele voorkeur.



Die informatie valt bijvoorbeeld af te leiden uit informatie over de bars, winkels of gebedshuizen die gebruikers bezoeken. Naar aanleiding van de klachten is de Ierse toezichthouder een onderzoek gestart, omdat het Europese hoofdkantoor van Google in Ierland is gevestigd.