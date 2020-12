Consumentenbond: meld je bij problemen met controllers Nintendo Switch

Consumentenorganisaties in Nederland, België en zeven andere Europese landen zijn begonnen met het verzamelen van klachten over de controllers van de Nintendo Switch. De controllers gaan volgens de organisaties niet zo lang mee als consumenten zouden mogen verwachten.

Nederlanders met klachten kunnen deze online melden bij de Consumentenbond. Deze actie komt mede voort uit initiatief van het Europees Bureau van Consumentenverenigingen (BEUC), een Europese overkoepelende organisatie die de belangen van consumenten verdedigt, en consumentenorganisaties uit Griekenland, Italië, Noorwegen, Portugal, Slovenië en Slowakije.

Kapotte controllers

Volgens de consumentenorganisaties is het onacceptabel dat een controller van een console binnen enkele jaren bij veel mensen kapot gaat, waarna een reparatie van ongeveer 25 euro nodig is of vervanging van meer dan 70 euro.

Nu gaat het nog slechts om het verzamelen van klachten, maar wat daarmee vervolgens gebeurt, is op dit moment nog niet bekend. ,,De reacties gebruiken we om te bepalen welke verdere actie we ondernemen”, aldus Sandra Molenaar van de Consumentenbond in Nederland.

De zogenaamde ‘Joy-Con-drift’ is het probleem waarbij een controller een toetsaanslag registreert zonder dat de gebruiker de controller aanraakt. Daardoor reageren bijvoorbeeld personages in games zonder dat gebruikers dat willen. Dat maakt spelletjes in veel gevallen moeilijker speelbaar of onspeelbaar. Het is een bekend probleem: Nintendo bood al excuses aan.

