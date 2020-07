Consumentenbond haalt uit na MediaMarkt-rel: ‘Kinderachtig, breng die iMacs terug’

Door een fout op de website van MediaMarkt konden klanten vorige week voor een paar euro een Apple iMac kopen van zo’n 2000 euro. De computers werden ook bezorgd, maar de winkelketen eist nu dat kopers de iMacs terugsturen óf flink bijbetalen. Met de meeste klanten kwam MediaMarkt tot een overeenkomst, behalve met twee klanten, onder wie de 22-jarige Nemo Strengman.

Strengman beweert in zijn recht te staan omdat de producten bij hem thuis bezorgd zijn. Daarmee is de koopovereenkomst in zijn ogen afgerond.

Kommaatje verkeerd

Of de producten wel of niet bezorgd zijn, maakt juridisch geen verschil, zegt de Consumentenbond. ,,Het gaat hier overduidelijk om een vergissing van MediaMarkt”, stelt woordvoerder Spierenburg. ,,De klanten hadden kunnen weten dat op de website een kommaatje verkeerd heeft gestaan. Het is onrealistisch om te denken dat een peperdure computer voor een paar euro verkocht wordt. Dat heeft MediaMarkt ook laten zien door na een half uur de fout ongedaan te maken en de prijs te herstellen.”

Volgens de 22-jarige Nemo, die voor nog geen zeven euro drie iMacs in huis haalde, heeft het bedrijf genoeg kansen gehad om de fout te herstellen. ,,Op een gegeven moment is er geen sprake van een vergissing meer, maar van een wederzijds overeenkomen. Ik vind het onmenselijk en zeer klantonvriendelijk dat MediaMarkt zo agressief in de aanval gaat. Ik ben per slot van rekening een klant die ze tevreden moeten houden”, vertelde hij gisteren tegen deze nieuwssite.

De Consumentenbond, die normaliter juist de belangen van de consumenten behartigt, noemt deze houding moreel verkeerd. ,,Deze meneer weet best dat hij fout zit. Als het andersom zou zijn en hij duizend keer te veel zou hebben betaald in plaats van te weinig, zou hij deze redenering ook niet volgen. Ik vind het dan ook bijzonder dat hij zo bij zijn punt blijft. Kinderachtig ook. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.”

‘Overeenkomst heeft nooit bestaan’

De Consumentenbond trekt zo hard van leer, omdat het voor ‘een eerlijke, rechtvaardige markt staat’. ,,Onze boodschap aan de klanten is dan ook: breng die producten netjes terug en probeer er alsnog uit te komen met MediaMarkt. Dat is tenminste netjes.”



Ict-jurist Arnoud Engelfriet, gespecialiseerd in internetrecht, geeft Nemo eveneens weinig kans van slagen. ,,Wanneer er een prijsfout is gemaakt die de consument had moeten kennen, dan is er überhaupt geen overeenkomst tot stand gekomen. Juridisch gezegd: die overeenkomst is nietig, bestaat niet en heeft nooit bestaan. Het onderliggende juridische punt is of men er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat hier een aanbod werd gedaan voor die prijs. Als dat niet zo is, dan is er geen rechtsgeldig aanbod gedaan”, legt hij uit.

Een woordvoerder van MediaMarkt laat desgevraagd weten geen nieuws te hebben. ,,Het is stil aan de andere kant. We wachten rustig af.” Strengman was ondanks herhaaldelijke pogingen onbereikbaar voor commentaar.

Door een fout betaalden klanten geen 2000, maar iets meer dan 2 euro voor een splinternieuwe iMac: