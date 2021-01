COA deelde jarenlang gevoelige gegevens van asielzoekers met de politie

De data waren afkomstig van het Nationaal Vreemdelingen Knooppunt van het COA. In dat knooppunt staan naast namen, leeftijden en geboortelanden ook gegevens over de etniciteit en religieuze overtuigingen van asielzoekers. Dat zijn extra gevoelige gegevens die ook onder de privacywet een extra beschermde status hebben. Bepaalde betrokken organisaties kregen ook medische gegevens van asielzoekers. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schrijft over de data-uitwisseling in een brief aan de Tweede Kamer, die nog niet is gepubliceerd, maar die NRC wel al in handen heeft.