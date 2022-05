Chinese kinderen mogen na 22.00 uur geen video’s meer bekijken

Steeds jonger krijgen kinderen hun eerste mobieltje, deze website helpt om problemen voor te zijn

In groep 5 van de basisschool heeft soms de helft van de kinderen al een mobiele telefoon. Hoe voorkom je ze te maken krijgen met bijvoorbeeld pesten of erger via dat mobieltje? De website mijneigentelefoon.nl, opgezet door Rico IJntema, wijst de weg.

6 mei