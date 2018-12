'China lijkt betrokken bij groot datalek hotelketen Marriot’

YAHOO: Nog nooit zijn er zo veel gegevens gestolen als bij Yahoo in 2013. Hackers maakten de persoonsgegevens buit van alle klanten van het bedrijf. In totaal ging het om 3 miljard accounts. De dieven kregen onder meer namen, wachtwoorden en telefoonnummers in handen. En een jaar later deden ze het nog eens dunnetjes over. Toen verloor Yahoo een half miljard gegevens. De lekken leidden uiteindelijk het vertrek in van topvrouw Marissa Mayer. Twee Russische hackers zouden achter de roof zitten, in opdracht van twee spionnen van de Russische geheime dienst FSB. Een van de twee dieven is in mei veroordeeld tot vijf jaar cel en een boete van omgerekend bijna 2 miljoen euro.