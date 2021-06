Broncode van internet verkocht voor 4,6 miljoen euro

Miljoenen Tik­Tok-fans treuren om plotselin­ge dood aapje George

10 juni De op TikTok populaire aap George is afgelopen maandag plots overleden na een routinecontrole bij de dierenarts. De 12-jarige primaat kreeg fatale gezondheidsproblemen door de verdoving. De bijna 18 miljoen trouwe volgers van het dier blijven in shock achter. ‘George bracht wat licht in de afgelopen donkere periode’.