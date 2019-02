Brits parlementair onderzoek noemt Facebook digitale gangsters

In het onderzoek worden Facebook en de leidinggevenden binnen het bedrijf 'digital gangsters' genoemd. Dat schrijft de Britse krant The Guardian .

Winst boven veiligheid

,,Facebook blijft winst belangrijker vinden dan veiligheid van de gebruikers", staat in het rapport. ,,Het is voor ons duidelijk geworden dat het bedrijf alleen handelt als een datalek openbaar wordt.”

Naast Facebook krijgt ook Zuckerberg ervan langs in het rapport. ,,Hij laat constant zien dat hij geen goede leider is en dat hij niet de verantwoordelijkheid neemt die mag worden verwacht van iemand op zijn positie. Bedrijven als Facebook moeten niet worden toegestaan te doen alsof ze boven en onder de wet staan, alsof ze digitale gangsters zijn", schrijven de parlementsleden die het onderzoek deden.

‘Grote veranderingen’

In een reactie laat het bedrijf weten blij te zijn met de uitkomsten van het onderzoek. ,,We zijn blij dat we een significante bijdrage hebben kunnen leveren aan dit onderzoek. We hebben al grote veranderingen doorgevoerd. Hoewel we een lange weg te gaan hebben, zijn we niet meer hetzelfde bedrijf als vorig jaar."