15 procent van Nederlanders gebruikt al kunstmatige intelligentie; kwart daarvan denkt dat baan verdwijnt

Kunstmatige intelligentie is niet meer weg te denken. Vergelijk het met de opkomst van het internet of de smartphone, zegt trendwatcher Vincent Everts, maar dan sneller en nóg groter. ,,Juist door het internet en die smartphone gaat de technologie zo snel de wereld over. Over een jaar kun je niets meer aanraken of er zit AI in.’’ Dan kan je een spreadsheet de opdracht geven de financiën in de gaten te houden of een tekst laten maken door een programma als Word.



,,Iedereen gaat het gebruiken’’, voorspelt Everts. Want in populaire apps, zoals Instagram, Snapchat en WhatsApp, gaat kunstmatige intelligentie komen. In Instagram kunnen gebruikers straks vermoedelijk de opdracht geven om een mooie foto te creëren, bijvoorbeeld van zichzelf op een bijzondere plek. ,,En dan zeg je: maak er een mooie tekst bij waarmee ik populair word bij mijn vrienden’’, aldus Everts.



Nu heeft 62 procent nooit iets met kunstmatige intelligentie gedaan. 15 procent gebruikt het al regelmatig of vaak. Het zijn vooral mannen (22 procent) en jongeren (52 procent tussen 18 en 24 jaar gebruikt AI intensief). Van de studenten zegt iets meer dan de helft AI te gebruiken. ,,Veel mensen laten teksten maken of verbeteren. Of je kunt de opdracht geven om van een document een samenvatting te laten maken van 150 woorden’’, legt Everts uit.