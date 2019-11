Bol.com wil Black Friday vroeger in het jaar

Twitter schuift verwijde­ren van inactieve accounts op na vraagte­kens rond overlede­nen

28 november Twitter gaat voorlopig toch geen inactieve accounts verwijderen. Het bedrijf had dat gisteren aangekondigd, waarna mensen vroegen of ook accounts van overledenen nu dreigen te verdwijnen. ,,Dit hadden we over het hoofd gezien. We zullen geen inactieve accounts verwijderen tot we een nieuwe manier hebben gevonden om gebruikers te herdenken", laat Twitter nu weten.