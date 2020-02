Bitcoin zakt weer onder de 10.000 dollar

'Productie smartpho­nes fors lager door coronavi­rus’

12:36 De uitbraak van het nieuwe coronavirus in China zorgt ervoor dat de productie van smartphones in de eerste drie maanden van dit jaar met een achtste daalt. Dat voorspelt marktonderzoeker TrendForce, die denkt dat onder meer Huawei en Apple de meeste last ondervinden van het virus.