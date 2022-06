Bijna de helft van de klanten is ontevreden over F1-aanbieder Viaplay

Telecompaper heeft een onderzoek gedaan naar de streamingsdiensten in Nederland en de tevredenheid van de gebruikers. Nederlanders die een streamingdienst hebben, zijn het meest tevreden over Netflix. Daarna volgen Videoland en Disney+ op respectievelijk de tweede en derde plaats. Op de laatste plaats staat Viaplay, dat sinds 1 maart beschikbaar is in Nederland en onder meer de Formule 1 en darts uitzendt.



Bijna de helft van de klanten geeft de streamingdienst een 6 of minder (47 procent) en slechts 13 procent beoordeelt Viaplay met een 9 of 10. Sinds de streamingsdienst in Nederland werd gelanceerd regent het klachten op social media, maar ook bij bijvoorbeeld het tv-programma Kassa. Gebruikers zijn ontevreden over de beeldkwaliteit, die lager is dan bij voorganger Ziggo Sport. Ook commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk vallen niet bij iedereen in de smaak.



Viaplay gaf zelf eerder al aan dat het aantal klachten ‘binnen de verwachte brandbreedte is'. Vorige week werd duidelijk dat het Zweedse bedrijf gebruikers die te maken hebben met slechte streams gaan compenseren. Ook is er inmiddels een Nederlands telefoonnummer geopend waar klanten hun klachten kunnen indienen.