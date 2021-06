Biden draait Trumps verbod op TikTok in de VS weer terug

Een downloadverbod op de populaire apps TikTok en WeChat in de Verenigde Staten is weer van de baan. President Joe Biden draait een reeks maatregelen van zijn voorganger Donald Trump terug. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Wel komt er een onderzoek naar de beveiliging van de Chinese apps.

Trump stelde dat TikTok, WeChat en acht andere apps van Chinese bedrijven de nationale veiligheid in gevaar zouden brengen door ‘zeer persoonlijke data’ te delen met de Chinese autoriteiten. Trump wilde voorkomen dat TikTok en WeChat door nieuwe gebruikers zouden worden gedownload, en dat China zo de gegevens kon verzamelen en misbruiken.

Ook werd geprobeerd bepaalde transacties te verbieden, wat volgens de eigenaren van TikTok en WeChat zou neerkomen op een verbod van de communicatieplatforms in de Verenigde Staten. De maatregelen werden nooit in de praktijk uitgevoerd, omdat ze in de rechtbank werden tegengehouden. De eigenaren, ByteDance en Tencent, ontkenden dat zij de nationale veiligheid van de VS in gevaar brachten.

Hoewel de maatregelen tegen de apps zijn geschrapt, zijn er nog wel zorgen over eventuele risico’s. In plaats van een verbod laat de Amerikaanse regering onderzoek uitvoeren naar apps die in handen zijn van buitenlandse bedrijven. Ambtenaren maken zich vooral zorgen over apps die persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen of connecties hebben met het Chinese leger en inlichtingendiensten.

Veiligheidsrisico’s

Er zullen analyses worden gemaakt waarbij onder meer risico’s in kaart worden gebracht, aldus het Witte Huis. Een ander onderzoek naar de veiligheidsrisico’s bij het gebruik van TikTok loopt nog.

TikTok heeft naar schatting meer dan een miljard gebruikers wereldwijd. Ruim 100 miljoen van hen zijn in de Verenigde Staten. WeChat is met meer dan een miljard actieve gebruikers eveneens een populaire app. In tegenstelling tot TikTok, een app waarmee video’s worden gedeeld, kan WeChat gebruikt worden als onder meer chatdienst en socialmediaplatform.

De beslissing van de regering-Biden symboliseert de aanhoudende bezorgdheid dat de persoonlijke gegevens van Amerikanen zouden kunnen worden blootgesteld door populaire apps uit China, een belangrijke economische en politieke concurrent.

Het Witte Huis en het Amerikaanse Congres hebben actie ondernomen om de technologische vooruitgang van Peking aan te pakken. Dinsdag nam de Senaat een wetsvoorstel aan dat tot doel heeft de productie van halfgeleiders in de VS en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en andere technologie te stimuleren, in het licht van de groeiende internationale concurrentie.