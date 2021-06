Bezorgde ouders claimen meer dan 1 miljard euro van filmpjesapp TikTok

Ouders van kinderen die de populaire app TikTok gebruiken, dienen een schadeclaim in tegen het bedrijf achter die app. Ze willen een bedrag dat naar eigen zeggen zou kunnen oplopen tot 1,4 miljard euro. De ouders vinden dat de app de veiligheid en de privacy van hun kroost niet goed beschermt. Uit onderzoek van kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes blijkt dat driekwart van de kinderen een ‘onveilige situatie’ op TikTok of YouTube niet meldt.

De zaak is aangespannen door de Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI), die ruim 64.000 ouders vertegenwoordigt. Een van de oprichters van de stichting, Cor Wijtvliet, zegt dat toezichthouders niet optreden tegen TikTok en dat hij daarom naar de rechter in Amsterdam stapt. Vandaag sturen de klagers een dagvaarding naar TikTok.



Volgens SOMI verzamelt TikTok gegevens van kinderen, zodat ze gericht reclames te zien krijgen, zonder dat daar op de juiste manier toestemming voor is gevraagd. Bovendien zou TikTok veel meer gegevens verzamelen dan nodig. Verder zegt SOMI dat TikTok te weinig doet om kinderen te beschermen. In het buitenland zijn volgens de stichting meerdere kinderen overleden door challenges, waarbij gebruikers elkaar aansporen om gevaarlijke dingen te doen.



TikTok heeft eerder laten weten dat het er veel aan doet om de veiligheid van jonge gebruikers te garanderen. Zo zegt het bedrijf dat accounts van gebruikers tussen de 13 en 15 jaar standaard op privé worden gezet. Onbekenden kunnen hun video’s niet automatisch zien. Moderators weren daarnaast ongepaste video’s en gebruikers kunnen aanstootgevend materiaal rapporteren.

‘Schokkend’

Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes noemt het ‘schokkend’ dat driekwart van de kinderen geen melding maakt van online dreiging. De grootste zorg van de ouders is dat hun zoon of dochter benaderd wordt door vreemden (68 procent), gevolgd door de vrees dat hun kind het verschil niet weet tussen ‘echte’ berichten en mensen en ‘neppe’ berichten en mensen (67 procent). Een andere uitkomst is dat bijna de helft van de ouders vreest dat hun kinderen bezig zijn met onveilige en ongewenste dingen die zij niet vertellen (48 procent).



Onderzoeksbureau Kien verrichtte het representatieve onderzoek in opdracht van Terre des Hommes onder ruim 1000 ouders van kinderen in de leeftijd 8-17 jaar. Vandaag start de kinderrechtenorganisatie met een bewustwordingscampagne over online veiligheid. Slachtoffers worden ook steeds jonger, zo zien de onderzoekers bij Terre des Hommes. ,,Te veel ouders weten niet precies waar hun kinderen online mee bezig zijn. Wij hebben onderzoeken gehad met slachtoffers van 11 jaar oud”, zegt projectleider Jasper Iking.

Online veiligheid

Meer dan de helft (56 procent) van de ouders maakt zich zorgen over de online veiligheid van hun kind. Ruim een op de vier ouders (28 procent) geeft daarnaast aan dat zoon of dochter weleens melding bij hen maakt vanwege een vervelende situatie op het internet.



De meeste zorgen gaan over het gebruik van sociaal medium TikTok, YouTube en online games.

