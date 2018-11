Betaaldienst Apple Pay eindelijk in België, wanneer volgt Nederland?

De betaaldienst Apple Pay van Apple is vandaag voor het eerst beschikbaar in België. Klanten van BNP Paribas Fortis kunnen nu met hun iPhone en Apple Watch afrekenen. Later komt de betaaldienst beschikbaar voor andere banken. Maar komt de betaaldienst ooit nog naar Nederland?

Iedereen lijkt er in ons land klaar voor, maar de knoop wordt almaar niet doorgehakt. Zo ondersteunen de nieuwste betaalautomaten al Apple Pay en werden in 2015 al winkels met Apple Pay-icoontjes gespot. Waarom er nog steeds niet met Apple Pay kan worden betaald, weet niemand. Vermoedelijk is gesteggel met licenties en andere juridische zaken de oorzaak.

ING was al enthousiast over de betaaldienst en is al jaren bezig met testen. Maar ook vandaag kan een woordvoerder nog niks zeggen over Apple Pay in Nederland. Datzelfde geldt voor ABN Amro, Bunq en de Rabobank.

Pijnlijk detail voor Apple: betalen met Android-telefoons kan al jaren in Nederland. Google Pay, de directe tegenhanger van Apple Pay, is er echter nog niet.