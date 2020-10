Ben ik de enige die drones verafschuwt terwijl ik rustig loop te wandelen?

Facebook mocht pagina ‘Nee tegen 1,5 meter' offline halen, opnieuw verlies voor Viruswaar­heid

13 oktober Facebook heeft het recht om pagina's offline te halen als die indruisen tegen het eigen beleid om misinformatie over het coronavirus te stoppen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag geoordeeld in een kort geding dat de stichtingen Smart Exit en Viruswaarheid en een inwoner van Den Haag tegen Facebook hadden aangespannen.