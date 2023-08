Belazerd door stem van huilende dochter: 'Afschuwelijk dat codetaal met je kind nodig is’

De nationale politie is bezorgd over de razendsnelle opmars van kunstmatige intelligentie en pleit voor tientallen digitale rechercheurs en analisten om cybercrime het hoofd te bieden. ,,We kunnen de ontwikkelingen amper meer bijbenen”, verzucht Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. ,,Het gaat écht als een raket. Van rechercheurs krijg ik al verontrustende signalen die alle alarmbellen laten afgaan.”

Struijs is in het bijzonder bezorgd over voice cloning: het imiteren van de stem van iemands familielid door middel van AI-gedreven software. Criminelen gebruiken dit om mensen telefonisch op te lichten. Bijvoorbeeld met een kletsverhaal dat iemands dochter in acute nood zit en nú geld nodig heeft. In de Verenigde Staten komt dit al zo vaak voor dat een toezichthouder voor deze nieuwe vorm van oplichting waarschuwt. Ook in andere landen zijn diverse personen en zelfs bedrijven en banken voor honderdduizenden euro’s opgelicht.

Volledig scherm Deskundigen adviseren een codewoord met je kind af te spreken © Archief

‘Bizar dat dit nodig is’

Het is slechts een kwestie van tijd voor deze vorm van oplichting in ons land voet aan de grond krijgt, waarschuwt de Fraudehelpdesk. ,,Zo gaat het altijd met nieuwe vormen van oplichting. Het start elders, en dan waait het langzaam maar zeker onze kant op. Dat is zorgwekkend, want zo wordt het nog moeilijker om te onderscheiden wat nu echt of nep is. We houden ons hart vast voor wat er komen gaat.”

De Fraudehelpdesk adviseert om alvast een codewoord met je kind af te spreken, zodat je bij twijfel een oplichter kunt ontmaskeren. Bureau Jeugd en Media pleit daar ook voor en waarschuwt ouders ook om op het telefoonnummer te letten. ,,Is je kind in nood, heeft hij nú geld nodig en belt hij van een ander nummer? Dan is gezond wantrouwen verstandig. Ja, het is bizar en afschuwelijk dat codetaal en deze tips überhaupt nodig zijn, maar het is de realiteit waarin wij nu leven”, zegt oprichter Justine Pardoen.

Twijfel over codewoord

AI-deskundige Henk van Ess uit zijn scepsis over het gebruik van codewoorden, omdat hij op de hoogte is van drie gevallen waarin dit niet hielp om vervalste gesprekken te voorkomen. ,,De daders veroorzaken bewust acute stress. Het is moeilijk om kalm te blijven als je zoon belt en zegt: ik heb een ongeluk gehad en mijn vriendin is overleden.”

Achtergrondgeluiden van verkeerslawaai worden door de crimineel expres opgenomen om de stem moeilijk verstaanbaar te maken, weet Van Ess. ,,De eerste reactie is vaak blinde paniek, niet het vragen om een codewoord. En als je daar wel aan denkt, beweert je ‘nepzoon’ dat hij je niet kan verstaan.” In plaats van het gebruik van codewoorden, pleit Van Ess voor een meer fundamentele oplossing: met slimme techniek verificatie van stem afdwingen. ,,Maximaal één stem per account in combinatie met legitimatie zorgt ervoor dat je het nog wel voor legitieme doeleinden kan gebruiken en voorkomt dat er stemmen van anderen misbruikt worden.”

De meest overtuigende vervalsingen maken gebruik van geavanceerde diensten, die een aanzienlijke rekenkracht hebben en binnen een half uur een stem in een robot kunnen omzetten. ,,In tegenstelling daarmee verloopt het vervalsen van een stem op een standaard computer met gedownloade scripts veel moeizamer en primitiever. Dus gebruiken scammers doorgaans de commerciële diensten. Die zouden niet elke stem moeten accepteren”, weet Van Ess.

‘We zijn er niet klaar voor’

Mensen die vrezen slachtoffer te worden van voice cloning kunnen ook andere ‘simpele voorzorgsmaatregelen nemen’, zegt Peter de Kock, voormalig politieman en oprichter van Pandora Intelligence, een bedrijf dat beslissingondersteunende software levert aan politie en justitie. ‘Stemkloners’ werken volgens hem vaak met een scenario dat op vooraf ingestelde aannames berust. ,,Je kunt dit verhaal onderuit halen door bijvoorbeeld hele persoonlijke vragen te stellen, of om over iets totaal anders te beginnen.”

Op dit moment ligt de bestrijding van cybercrime vooral bij de politie. Die is op dit moment niet opgewassen tegen de vernuftigheid van de cybercrimineel, waarschuwt Struijs. ,,Er worden hier en daar wel cyber-analisten geronseld, maar dat gaat véél te langzaam. De groei van AI gaat harder dan de overheid kan bijbenen. Er is geen aanvalsplan, geen visie. En door de val van het kabinet wordt de achterstand op de cybercrimineel groter en groter. We zijn er niet klaar voor.”

Nieuwe rechercheurs voldoende?

Zonder nieuwe mensen blijft de politie inderdaad ‘achter de feiten aanlopen’, aldus Bobby Markus, woordvoerder nationale politie. ,,Er is véél meer geld en menskracht nodig om AI het hoofd te bieden.” Hiervoor is een flinke financiële injectie nodig vanuit de overheid. Hoeveel precies, dat wordt volgende maand duidelijk. ,,Criminelen worden steeds inventiever en digitaal slimmer. Dat baart ons veel zorgen. Menskracht en geld zijn hard nodig om bij te blijven en om de ontwikkelingen nu en in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.”

Het simpelweg toevoegen van meer digitale rechercheurs is echter niet voldoende, vrezen internetdeskundigen. ,,We moeten verder kijken dan alleen meer mankracht: meer innovatie, samenwerking en onderwijs. Digitale geletterdheid is niet langer optioneel; het is essentieel voor onze veiligheid”, aldus Dave Maasland, ceo van het beveiligingsbedrijf ESET. ,,Het is onbegrijpelijk dat er op scholen zo weinig aandacht is voor dit probleem. We moeten de volgende generaties écht beter voorbereiden op de uitdagingen van moderne criminaliteit.”

Deskundigen stellen dat we aan ‘de vooravond staan van een nieuwe exponentiele groei van cybercrime’. De vraag is niet of dat gebeurt, de vraag is hoe snel we er op gaan reageren. ,,Er komt nog zóveel op ons af”, waarschuwt De Dock. ,,Zoveel scenario’s waar we nu niet over nadenken. Denk aan de bewijsvoering in de rechtsgang. Het is echt wachten op de eerste crimineel die zegt: ‘Die man op die tape: Dat ben ik helemaal niet. Toon maar aan dat ik dat ben.’ Je kunt je voorstellen wat voor een impact AI op zo’n beetje alles gaat hebben.”

